政府連續6日封區強檢，今日輪到元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓。其中在恆江樓，不時有居民與警員爭執，打算離開。現場所見，有居民晚上接近11時有女子表示要上班，打算離開封鎖範圍之際，與警員發生爭執，其間一度情緒激動瞓花槽，可見封區擾民之極。

晚上近11時左右，恆江樓一名身穿粉紅色衣服女士落樓，懷疑打算離開，並與在場警員和海關關員發生爭執。其間女士情緒激動，警員嘗試控制但不果，最後女士臥在臨時檢測站附近一個花槽，用手死死抓住欄杆不肯放手。

在場警員和民政處人員對此無奈，唯有在女士旁邊勸解，並講解法例要求。然而該名女士沒有理會，更一度表示「我之前咪檢測咗囉」、「我要返工啊」，與警員繼續拉鋸。

其實早在晚上10時左右，亦有男住客情緒激動衝封鎖線。有男住客在恆江樓樓下與數名警員理論，原因未明。其間，男子突然情緒激動，擺脫警員往封鎖線方向衝去，警員隨即追上將他截停，該名男子不斷掙扎，又大喊「我都有我嘅自由」，最後警員將男子帶往帳篷安撫情緒，未知會否將他拘捕。

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