港鐵旺角站大堂，早上6時許，近A及B出口入閘機，兩處欄杆玻璃被扑爆，玻璃碎片散滿地上，附近4個柱躉牆身遭塗鴉，寫上簡體字，包括「共产党万岁 祸国乱港 必死！」、「毛主席万岁解放軍万岁」、「黎智英天理不容」及「法輪功天理不容」。警員接報到場調查，案件列刑毀處理。港鐵派員用橙色封條圍封損毀玻璃欄杆，稍後用白色膠布遮蓋損毀部份，等候維修。

警方表示，接獲港鐵職員報案，指一名男子在旺角站多幅牆壁上塗鴉，並以滅火筒毀壞四幅玻璃圍欄。警員到場時拘捕該名33歲姓李內地男子，他涉嫌刑事毀壞被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

有讀者拍攝到案發情況，見到該名穿着恤衫西褲的男子，一隻手拿着滅火筒，另一隻手寫字，完成後即用滅火筒打碎欄杆玻璃，穿過去離開，但其間一直有港鐵職員喝止，並待警員到場拉人。

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