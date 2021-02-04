涉事多名院友透露，入住益豐大廈單位後，邱姑娘間中現身打點，但《蘋果》經多日視察發現，他們形同自生自滅，記者連日來亦因此成功入屋，與多名院友交談了解背景。他們各懷悽慘故事，除了有人每日如遊魂般，在街頭摷垃圾食；亦有人患情緒病多年，討厭食藥；有七旬長者的妻兒早移居內地，餘他獨自留港；有人每被問及過去，即低頭沉默不語。他們各自各生活，偶然會在共享食物時，為搶大塊肉食而爭執，境況可憐。

記者：林熊

益豐大廈單位內有7個床位，據鄰居透露，最多見過單位內8人同住。單位現住了6名精神病康復者，36至71歲，每日均需定時服食精神科藥物，定期到九龍醫院覆診。「呢度住嘅全部都有精神病，攞綜援呀，我有情緒病咋嘛，精神分裂症囉，我睇過醫生，喺九龍醫院又打針又食藥，尋晚先覆完診。」36歲的輝仔非常討厭服藥，「食完會手震，好唔舒服。」

表達能力最清晰的他透露，7年前父親將他送到粉嶺慈恩之家，「我跟邱姑娘好多年啦，我仲去過佢屋企」，他指邱姑娘即是邱碧先，住在粉嶺，又補充約5年前，因粉嶺院舍不獲續約，搬到土瓜灣現址居住。

輝仔透露患病後，父母就將他送到殘疾人士院舍，「我爸爸成日都打電話嚟搵我飲茶食飯，佢做地盤，好忙㗎，媽媽就好難搵到。」至於住宿收費，輝仔說：「八千呀，政府畀，其他人有啲四千幾，有啲九千幾，都喺銀行度扣。」

「香港大把親戚，不過仔女喺大陸，老婆喺鄉下。」最年長的院友王伯透露，幾十年來住過多間院舍，從無親人探訪。他年輕時做過不同行業，患病後就沒再工作。對於現居單位環境，他稱：「求其有地方瞓覺就得，一個人（邱姑娘）對幾十人，有乜話好唔好呀。」又指宿友有時會因各人碗中的肉塊大小，而發生爭搶。

間中做兼職的阿志，是六名院友中，最愛到源安護老院消磨時間的一位，他稱：「我老友住嗰邊，佢叫盲炳呀。」對於源安的膳食，「有乜好唔好呀，咪粥、粉、麵、飯囉。」每次講到其過去及家人，他就不願多講，低頭沉默不語。至於幾乎每日早午晚都落街，在垃圾桶裏摷殘羮剩飯及煙頭吸食的阿雄，最怕與人交流，他經常低頭，往往在共享食物時才現身，取食物後便離開。

「我香港無親人，家姐喺大陸，阿媽死咗。」由慈恩之家轉宿於此的明哥則十分安靜，記者每次到訪，他都坐在一旁睇電視，只能簡單與人交談，每晚會準時服藥。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！