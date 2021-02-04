北大嶼山快速公路發生運油車起火事件，凌晨2時許，一輛掛接式拖頭運油車，在青衣油庫裝滿電油，準備運送到東涌一間逸東邨附近油站，車上有司機及一名跟車，運油車沿北大嶼山快速公路駛至近東涌映灣園對開時。

據司機事後表示，當時運油車左邊尾轆突然爆胎，車胎不久起火，於是立刻將車停在路旁落車救火及報警，滅火筒未能將火勢控制，消防員稍後趕至噴射泡沫終將火救熄。事件中無人受傷，運油的尾部及車轆燒毀，油缸被火熏黑大片。

起火運油車的油缸頂部刻有5組容量單位，由於油缸內部設計可分成多個獨立庫，故5組標示加起來共可裝載1萬8千公升，幸消防員及時趕至，否則若發生爆炸，後果不堪設想。

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