武漢肺炎疫情下，多間老人院及殘疾人士院舍先後爆疫。《蘋果》發現土瓜灣一間持牌護老院於禁訪令下，仍讓院友自出自入，甚至疑似超收院友，安排入住另一大廈內懷疑無牌院舍單位。多名院友透露，每月身無分文，「總之綜援幾多，佢（院舍）就收晒。」多名院友每日流連街頭拾荒，摷垃圾食、執煙頭。涉事護老院有兩名女董事，其中一人堪稱「護老院天后」，多間院舍業務遍佈全港；另一董事激動否認無牌經營，更中傷院友：「佢哋講嘢有妄想症，亂噏嘢。」惟對質後數日，部分院友搬返護老院居住，更稱：「姑娘叫我哋唔好答記者問題，同記者傾偈就冇得住。」

記者：林熊 馮智敏 龔蕙芝

政府連日突襲封區，本周三封鎖土瓜灣道定安大廈強檢，過去14日該廈附近最少16宗確診個案。涉事疑無牌院舍位於益豐大廈13樓，距定安大廈約250米，僅一街之隔。

記者連日觀察，益豐單位無門牌，大門長開，單位面積約400多呎，有3張碌架床及1張單人床，共7個床位，雜物阻擋通道，雪櫃塞滿生肉和蔬菜，但沒廚具，一般院舍須設置的連鎖床頭櫃等欠奉。

益豐現居6名精神病康復者，每日早午晚，均會到約150米外東興大廈一樓私營的源安護老院，有時逗留數小時，有時拿取物品後即離開。多名益豐院友透露，入住需經源安護老院安排，「想入嚟住，去源安搵邱姑娘。」

其中4名院友說，曾入住粉嶺慈欣之家，年多前，隨該院負責人邱姑娘搬來，「計埋慈欣之家（住院舍）8年啦。」每月需繳住院費4千至1萬元，「總之綜援幾多，佢（院舍）就收晒。（綜援實際金額）我哋唔知㗎，全部被hold住晒。」

院友輝仔稱，除獲安排住宿，邱姑娘會叫他們去源安食飯，她間中亦會上門，「成日都唔見㗎，係朝早同晏晝（上門）囉。」對是否獲充份照顧，院友王伯直言：「一個人對幾廿人，邱姑娘一個人對你、我、佢佢佢，求其你唔打交、唔嗌交、唔爭嘢食，算係好㗎啦。」

連日所見，院友外出有時到源安食飯，有時在街上垃圾桶翻摷食物殘渣，包括麵包、湯渣等，又在地上執拾煙頭來吸食，當見到半支煙即如獲至寶，「個個都係咁啦。」輝仔指，院友們均領綜援，偶有吵架和打架，有人常發脾氣，「情緒病囉，一發脾氣好恐怖㗎。」他會即時避開。

同層鄰居張先生直指，涉事單位為無牌院舍，「睇住佢（源安職員）着住制服送飯過嚟。」一年前發現單位開始運作，有人上門照顧院友，他曾入內撞正職員清潔洗手間。有女鄰居稱院友有時困擾街坊，「成日叫我哋幫佢報警啦，因為啲院友可能打交，叫我哋報警。」她已多次向管理處投訴。

記者到源安查詢床位，邱姑娘殷勤接待，推銷院舍為家庭式運作，「我哋會睇得貼啲」，收費為「綜援價」約7千元，「包晒一日四餐，仲有沖涼。」不斷游說可隨時入住，「我搞得掂呀。」該院的牌照限定可收容10人，現場所見9個床位，均有院友佔用。以益豐和源安兩個單位共有16院友入住、每位收費7千元計，即源安每月收入11.2萬元。

邱自詡有20多年經驗，曾於粉嶺經營復康中心，該址因樓齡太舊結業，但大批院友隨她來土瓜灣生活，她另營運殘疾人士復康院舍，指院舍名為「蘭之家」，位於油麻地。邱是源安及已結業慈欣之家的董事，在社署院舍名單，沒有蘭之家的紀錄。

記者一周後當面問邱是否經營無牌院舍，她反駁：「啲人多管閒事，喺度誣蔑。」當提及院友等人所說的證據，邱用手指著頭打圈說：「佢哋講嘢有妄想症，佢知自己抑鬱、幻覺、幻聽，亂噏嘢。」對於收費包餐，她辯稱：「我哋可以做外賣。」更越說越激動，不斷重復：「我唔理、唔識、唔知！」警告記者：「你唔好亂噏嘢。」隨即匆匆離開。

對質後數日，益豐單位重門深鎖，記者多次拍門，單位內有人答：「邊位？」記者如以往表明來意，隨即鴉雀無聲。記者在源安發現2名益豐院友，他們稱已搬過來住，更稱：「姑娘叫我哋唔好答記者問題，同記者傾偈就冇得住。」

前社福界立法會議員邵家臻指，經營安老院或殘疾院舍，需領牌照或豁免證明書，後者申請門檻十分低，斥經營者無良，「豁免證明書都唔攞，直接搵個單位，擺床，跟住就收人。」涉事單位無職員長期當值令人憂心，「完全無人之境嚟㗎喎，可能小事變大事，大事變壞事喎。」

「院舍係壞，政府係廢。」邵指院舍問題倚賴社署巡查隊調查，但執法不足；床位不足衍生無牌經營，屬政府責任，「程序好慢、批准好慢。」又批評院舍違規罰則過輕，「歷史上可能罰皮幾嘢。」他擔心院舍如無監管下經營，終影響院友生活質素，「好冇尊嚴，甚至可以話被虐待、被忽略。」

大律師陸偉雄指，無牌營辦院舍的關鍵證據，包括是否向宿友收錢及提供照顧，例如清潔及三餐，「要有持續性、規律性，就咁畀一餐飯就唔算。」惟營運者可辯解出於好心提供宿位和饍食，「客觀現實提告機會係寥寥可數。」加上精神病康復者證供會遭質疑，故過去鮮見相關檢控。

但他補充，若持牌院舍在其他地方管理與院舍相關服務，另一處所形同「分支」，或違反《殘疾人士院舍條例》第22(1)(b)條，在牌照所示的院舍處所以外的任何處所內營辦、料理、管理或以其他方式控制該院舍，最高可處罰款10萬元及監禁2年，刑罰與無牌營辦院舍一樣。

社署發言人指，全港現有334間殘疾人士院舍，其中3間持豁免證明書營運。2019年巡查殘疾人士院舍2,157次，僅向違規殘疾院舍發出4封警告信，並沒定罪個案。過去3年，僅1間殘疾人士院舍，因涉違反上述第22(1)(b)條而被定罪。

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