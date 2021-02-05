林鄭昨在立法會答問會中透露，將立法制訂劏房租務管制，劏房戶訴苦，被無良業主濫收水電費普遍，望獲正視。有劏房戶4年來被業主多收逾萬元電費，向團體求助告上法庭，業主最終僅賠償八成金額和解，劏房戶坦言後悔，憂變相容忍事情繼續發生。

張先生居住劏房十年，現以6,500元租住旺角一個劏房，他對上一任業主濫收電費仍猶有餘悸，原本他依據電費單繳費，後來有劏房起火，走廊電錶焚毀，業主直接向租戶收電費，兩個月一期差不多900元電費：「一個劏房用得幾多電費？我覺得好可疑，搵關住基層住屋聯席組織幫手。」

聯席組織幫助他告上法庭，他慶幸收藏了四年電費單，計算出業主收多電費的金額達10,577元，業主初時死口不認，直至上庭前業主態度軟化，答應賠償他3,000元，張拒絕再加至5,000元，但他依然沒理睬，法官建議兩人和解，要求業主賠償金額增至8000元，張最終接受。

「我好後悔答應和解，依家仲遺憾緊！」他解釋，打官司的原意是讓普羅大眾了解業主濫收水電費的問題，並非純個人得失，和解變相容忍有關問題發生，所以近年一直與聯席組織爭取政府立法打擊濫收水電費，坦言：「一日唔落實，一日都唔放棄。」

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