昨晚被封區的元朗媽橫路7號富來花園，早上約7時起，已進行檢測的人士憑陰性檢測結果的電話短訊，或佩戴手環證明已接受強檢，向訂明人員登記個人資料後，可經由指定出口離開。受限區域解封後，商戶陸續開門，大部份商舖昨晚在封區之前已落閘關門，故未受影響，對封區措施亦不願多談。

元朗受限區域約576名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。早上10時，食環署洗街車到場，人員清洗街道。附近商舖亦陸續開門營業。在被封區域內任職保安員的陳先生謂，昨晚封區前已下班，早上8時回來上班時已接受檢測，對於當局連日封區措施，他無奈說：「要斷尾，（封區）都冇辦法」。

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