警方有組織罪案及三合會調查科根據線報及經深入調查後，昨晚約9時，展開代號逸影（FLOWINGSHADE）的反三合會行動，突擊搜查九龍城區內一地鋪，搗破一個懷疑骰寶賭檔，拘捕一批男女。

被捕人士中，一名56歲外籍女子涉嫌管理賭博場所被捕，而兩名外籍男子及11名外籍女子，年齡介乎38至73歲，則涉嫌在賭博埸所內賭博被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書。行動中，共撿獲超過23萬元賭款和一些賭具。此外，警員於地鋪內撿獲4把刀及約8克懷疑冰毒，市值約4千元。該名56歲女負責人同時涉嫌藏毒及藏有攻擊性武器而被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。

另外，有組織罪案及三合會調查科，昨晚約8時，亦突擊搜查中環利源西街9至13號一間無牌酒吧。行動中，一名39歲外籍女負責人涉嫌無牌賣酒及違反限聚（第599F章）被捕。而酒吧內12名男子及15名女子，年齡介乎24到71歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的場所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方在上述處所內共撿獲約624支酒及現金約1千6百元。

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