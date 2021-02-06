政府當局周二（2日）於深水埗南昌街一帶突襲封區，令多間食肆連晚巿外賣生意都做不成，農場餐廳的老闆陳興濤表示不滿，前日入稟小額錢債處追討林鄭賠償777元損失，有小商戶亦抱怨政府安排失當，紛紛表示願意響應農場餐廳的號召追討林鄭。

在農場餐廳隔壁開外賣飯盒店的陳先生指，周二（2日）封區當晚他被迫整晚留在店內，未能做生意，煮好的餸菜亦被迫要全部倒掉，「佢封到第二朝話7點半解封呀嘛，但搞到10點先解封，咁我啲貨朝早嚟都嚟唔到，搞到我第二日都冇得做生意」。陳先生指兩日共損失超過一萬元生意額，批評政府封區倉促，「畀少少時間人哋走呀嘛，做生意嗰啲唔同喺度住嗰啲，佢哋檢測咗咪畀佢走囉」，對於張建宗指不會就圍封區內商戶損失作任何賠償，陳先生亦感無奈，「政府官係咁喇，隔離街擺地攤嘅唔管，我哋啲有牌嘅就搞！」陳先生亦支持農場餐廳向林鄭索償，表示若農場餐廳號召狀告林鄭，他亦願意響應。

位於基隆街的蕃茄師兄負責人吳小姐亦叫苦連天，「嗰日其實6點幾都收到啲風話會封，但都走唔切」，結果整間舖8名員工要通宵留在店舖內。她指店舖不僅當晚未能做生意，翌日早上食材亦未能送達，損失約數千元，批評政府做法擾民，「如果你真係要封啲住客，我哋都理解，但係我哋嚟番工，搭車嚟呀嘛，而家冬天，我哋成晚喺間舖度都幾係嘢。」吳小姐同樣願意支持農場餐廳陳先生向政府索償，如陳先生號召亦願意響應，「有得賠梗係好啦！」

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