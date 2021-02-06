社會福利署副署長（服務）林嘉泰早前在灣仔辦公室暈倒，送院後疑腦幹中風，留醫11日不治，社署今日（6日）上午9時至下午5時，在灣仔戴麟趾夫人訓練中心設置弔唁處，超過200名社署職員和社福界人士到來簽署弔唁冊。有受助人和社福組織代表讚揚林嘉泰多年來願意聆聽弱勢社群的心聲，以及對他們關懷備至。邵家臻和張超雄則認為林嘉泰的離世是香港社福界的重大損失，更形容他是「一個冇敵人嘅副署長。」

「佢真係一個好好嘅父母官。」今日特意帶備白色鮮花到場的顏女士表示，她的父親福伯在十多年前，因向時任社署署長林鄭月娥求助，繼而認識當時已在社署工作的林嘉泰。她指，父親在年前過身，但林嘉泰在這十幾年間對他的關懷，無微不至，每一年的農曆新年假期，「都同林太（林鄭月娥）一齊嚟探望我爸爸。」談及上月30日，林嘉泰疑因腦幹中風而離世，顏女士一度哽咽，「我都好難過......願林生一路好走，一路走好。」

智障人士組織「卓新力量」主席譚嘉敏為林嘉泰的離世感到婉惜，並記起自己之前出席公聽會、代表智障人士發言時，「佢通常都會（接）收到我哋啲內容。」組織董事周德雄補充指，因大多人只會聆聽智障人士家長的意見，不重視智障人士本身的訴求，「總之唔理咩身份，佢都係平均分配嘅，係一個難得嘅人肯聆聽智障人士嘅心聲。」

認識林嘉泰多年的立法會前議員邵家臻和張超雄均認為，林的離世是社福界的莫大損失。張超雄指，林嘉泰一直擔當「軸心」的角色，將社福界的聲音收集後，再反映給當權者；但林的離世，使得這個角色「暫時懸空」。他亦指，社工出身的林嘉泰儘管身處官位，「但冇忘記到作為一個社工，應該點樣跟返社工嘅原則、社工嘅價值。」

邵家臻憶述，當日得知林嘉泰病逝時不禁落淚，「一半眼淚係為咗嘉泰同佢嘅屋企人而流，另一半眼淚係為香港嘅社福界而流」，因現時社福界與政府的溝通越見困難，相信將來難以再找到如林嘉泰一樣，願意聆聽反對派聲音、「對事不對人」的好官。

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