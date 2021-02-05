支聯會設在維園的年宵攤位，遭到食環署打壓可能終止合約，支聯會表示抗議政治打壓將據理力爭。

支聯會一如以往在維園年宵市場售賣鮮花，但昨晚食環署人員到支聯會攤位貼上警告信，指攤位內容與賣花無關，要求拆除，否則可能會終止合約，2小時後返回查察，支聯會義工其後用紅布遮蓋攤位，至晚上11時半，義工開始休息。

支聯會的年宵攤位，掛有寫上平反六四、建設民主中國、建設民主香港、為自由 共命運 同抗爭及守護公義基金等字句。

至凌晨約零時5分，食環署人員折返攤位，並且貼上一封通知書，要求支聯會早上7時前將物資搬走，支聯會表示將據理力爭，將於早上等候食環署人員到來。

義工對於年宵攤檔被食環打壓深感無奈，對於今年沒法舉辦年宵攤檔感到十分可惜，政府對一些政治聲音都害怕，你可想而知這個政府害怕市民到一個什麼的程度 。

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