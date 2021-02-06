政府過去一星期在港九新界多處地方封區強檢，被一眾市民直斥「勞民傷財大龍鳳」，繼昨日馬鞍山恆安邨恆江樓和元朗富來花園後，今日則輪到屯門黃金海岸及土瓜灣馬坑涌道。下午4時開始，陸續已有消息傳出政府將會在屯門黃金海岸一帶封區強檢，亦有居民見到食環署派出清潔車，清洗黃金海岸二期的龍珠島巴士站，嚴陣以待。至晚上8時半，新聞處表示黃金海岸二期第9座成為「受限區域」，預料明日（7日）上午約7時完成檢測。

直播重溫：YouTube｜facebook

衞生署衞生防護中心昨日（5日）於疫情記者會上公布黃金海岸二期第9座列入強制檢測大廈，當區區議員巫堃泰今晨在其fb進行直播，指9座對開空地設有數個藍色帳篷，估計供居民進行檢測，但其後他收到消息，聲稱當局不會封鎖全座大廈，亦不會設立臨時測試站，居民需自行到任何社區檢測中心進行檢測，或到郵局、政府診所索取樽仔進行測試，而早前設置的帳篷亦被收走，批評安排浪費及混亂。

至晚上7時正，黃金海岸外有多名的傳媒守候，巫堃泰指9座的居民仍然如常出入，當他上前了解情況時，保安員竟不肯透露，而大堂的通告資訊亦非常不充分，「作為一個住客我都唔知發生咩事，但物管保安員就嚴陣以待，好明顯佢哋知係有事發生」。

他指，昨晚已經通知一名居於二期9座的韓裔機場三跑工程師確診，而衞生署亦將二期9座列入強制檢測大廈，但華大基恩的工作人員當晚放下其測試工具物品後，未有開始對居民進行檢試，甚至在今日取走所有物資離開，屯門民政專員亦未與他聯絡及到場視察，他只好在屋苑內義務派樽，「我唔明白你搞突擊，點解唔可以喺憲佈公佈即刻搵我哋咩？我作為住客，作為區議員，點嘅安排都係不滿，你咁樣封法得零零星星嘅個案，勞民傷財…你咁樣叫咩呀？玩我哋二期嘅居民呀？」其間立法會議員麥美娟及前當區區議員蘇炤成亦到場了解，但被居民指摘抽水。

大約8時30分左右，政府刊憲表示黃金海岸二期第9座成「受限區域」，多輛白色旅遊巴及載有檢測物資的貨車駛至黃金海岸，多名警員及入境處人員亦抵達屋苑多個位置駐守，拉起封鎖線阻止非第9座的住客靠近，其後更有政府人員運來檢測用品及物資，以及臨時洗手間。

翻查資料，土瓜灣華發大廈和黃金海岸9座過去14天各有一宗源頭不明的確診個案，分別為87歲男子（10578號個案）和51歲男子（10582號個案），同樣於昨日確診。

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