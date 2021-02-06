昨晚被封區禁足強檢的馬鞍山恆安邨恆江樓，早上7時起大廈陸續解封，執法行動至早上9時半結束，有清晨便要出門上班的居民，因此被迫遲到逾兩小時。

早上7時，政府表示馬鞍山指明「受限區域」內，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強檢，向訂明人員提供個人資料之後，可經由指定出口離開。人員隨即展開執法行動，檢查出入居民的檢測證明，行動於上午9時半完結，約有457名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

居民徐小姐表示，她原定凌晨5時許要出門上班，但因大廈被封鎖禁足，故她延至早上7時許大廈解封才能離開，她匆匆忙邊走邊稱：「累到要遲開工，而家要趕住返工，遲到喇！」

街坊盧小姐離家準備上班，她表示支持政府行動，但亦需要大家都合作進行檢測，昨日她已自行到附近的社區會堂檢測，昨晚職員上門只需登記，不用再落樓進行檢測。對於疫情嚴重，她已提高警覺，每日都會清潔消毒住所門口地方。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！