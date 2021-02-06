東九龍總區聯同觀塘警區、黃大仙警區、秀茂坪警區及將軍澳區人員，昨日展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE) 的反罪惡行動，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔及三間懷疑無牌酒吧。

東九龍總區刑事部、東九龍總區機動部隊、東九龍總區衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區及觀塘警區人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查牛頭角偉業街103號、黃大仙彩虹道192至198號及觀塘觀塘道472至484號三個單位，搗破三間懷疑無牌酒吧。

行動中，3男1女的酒吧負責人，年齡介乎21至43歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。三個單位內38男20女，年齡介乎15至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。警方共撿獲約600罐啤酒及132瓶烈酒，總值約7.8萬元。

另外，將軍澳警區人員突擊搜查將軍澳景林邨景榕樓一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，一名59歲男子及一名58歲女子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外3男6女，年齡介乎58至85歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。警方在行動中撿獲兩張電動麻雀枱、約三百元賭款及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款五百萬元及監禁七年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為三萬元及監禁九個月。市民切勿以身試法。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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