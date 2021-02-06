香港國際機場三跑地盤群組，自上月22日起陸續有人確診，至今錄24宗個案。惟機管局未有下令封盤全面停工，只是「走精面」式禁止工人進入受影響區域，上千人仍然照開工。另外，員工的檢測安排亦相當混亂，部份外判公司要求工人停工檢測，獲陰性結果才可復工。惟部份人未有結果便搏大霧開工，更有人成功闖關後，工作期間接獲確診通知。工友投訴機管局及外判公司監管不力，不顧員工死活，「依家根本好似無掩雞籠咁樣，人哋有事冇事照入」。

政府早前向三跑工地發出強檢公告，要求3206及3303三程合約中，2個受影響工地暫時停工14日。惟三跑地盤工友Ken向《蘋果》爆料指，地盤聲稱停工，實際上只是限制工人不進入某些區域，「只係唔好做嗰個位，但係嗰度做嘢啲員工就去做（同一個地盤內的）其他地方，咁樣咪又係瀨嘢，都係keep住散播㗎。」Ken又指早於去年12月，地盤已經有人確診，但工友依然照開工。至今年一月演化成群組爆疫，地盤繼續不停工，只要求員工檢測。Ken無奈表示，自己一個月內已檢測3次：「每次都係因為有人確診而做，但做完之後你公司唔揸正嚟做，咁樣做嚟都冇意思。」

Ken透露，他所屬的外判公司要求工友停工及進行檢測，收到陰性檢測結果後，截圖轉發給公司作紀錄，得到大判批准才可復工。惟進入地盤時，根本無人在門口檢查各人的檢測結果，所謂限制如同虛設。他指，有些人未有結果已經返工，其後證實確診，令地盤人心惶惶，「咁樣同攞條命去玩有咩分別，依家返工唔只擔心有工業意外，仲要擔心埋我會唔會瀨嘢（受感染）」。

另一工程師陳先生更指，三跑工程由多家公司合作進行，各公司的政策都有所不同。而他所屬的大判，只要求員工自行檢測，更講明未有結果亦能如常開工，「你叫我哋檢測，但又唔叫我哋停工，咁係冇意思㗎喎」。他怒指地盤的政策混亂兼且兒戲，「個地盤係機管局話事，以為政府會打安全牌，點知都係唔停工……攞我哋條命較非!」

據了解，曾有雜工在發病及檢測後，未等結果出爐，亦能闖關乘接駁船前往地盤開工。他於工作期間接獲確診通知，其接觸過的地方，如貨櫃及工程車等，立即圍封並貼上「待消毒，勿用」的告示。當時地盤內人心惶惶。根據衞生署資料，該名患者於本月3日發病，同日在黃大仙檢測中心進行病毒測試，4日初步確診，5日正式確診。其最後上班日是本月4日。

三跑地盤工程浩大，涉及多份工程合約，每日近3,000人開工。地盤內人流混雜，有長期工作的合約員工，亦有散工、雜工等，所有人共用接駁船隻。每逢上落班時間，碼頭皆人頭湧湧，猶如春運。而船隻幾乎日日爆滿，工人肩並肩而坐。有工友呻，各人進膳及更衣時均會共用貨櫃，而且地盤內有不少人吸煙，整個環境都十分容易交叉感染。

建築地盤職工總會組織幹事黃在琳指，地盤防疫上有一定困難。工地內人多密集，工作時難維持1.5米社交距離。加上體力勞動的工種難以遵守口罩令，「熱到大汗叠細汗，咁嘅情況下要佢戴口罩真係好辛苦」。另外，現時地盤工人多以日薪計糧，有工開才有糧出。因此每當地盤爆疫，工人都會在收入與健康之間陷入兩難。部份人為保生計，寧願冒險開工。她指要遏止疫情必需封盤全面停工，同時，由政府補貼工人收入，「你封左個盤但唔搵相應補償比工友，本身有疫情嗰個盤嘅工友就會周圍走，去第二個盤搵嘢做」。

機管局昨日宣佈，由2021年2月9日起，登上前往三跑道系統填海區工地的船隻的所有人員，必須出示於14天內發出的2019冠狀病毒病陰性檢測結果的電話短訊，並出示香港身份證核對檢測結果的有關資料。未能出示有效陰性檢測結果或拒絕出示香港身份證以供核證的人員，將會被安排返回出發的碼頭，其僱主亦會獲通知。所有工人登船前往工地前必須測量體溫，並須時刻佩戴口罩，船上亦嚴禁飲食。

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