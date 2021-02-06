政府周六（6/2）凌晨公佈，佐敦有9幢大廈因早前檢測後發現有確診個案，因此需納入最新強制檢大廈測名單。惟一月底「佐敦封區」時，該9幢大廈已在區域之內，意即政府在封區後兩星期，再度強制要求區內人士檢測。9幢大廈的商戶及居民，大多表示不知道有再度檢測的安排，一臉茫然，擔心強檢行動沒完沒了。

《蘋果》今日到該區巡視，見大廈信箱及牆上均有強制檢測通知，不過有年老街坊較少出入，因而未知需要檢疫。其中居於吳松街5-11 號的街坊黎婆婆指，下午兒子致電通知，才得悉自己要再做檢測，大嘆麻煩：「我唔明個政府點解一忽一忽咁去做！」她指大廈居民主要是長者，雖然自己已屆90歲高齡仍「行得走得」，但大多居民都行動不便。她指有位相熟的80歲長者，需要長期坐輪椅，體型亦較龐大，所以上次檢測也要靠工人揹落樓。

黎婆婆憶起1月底佐敦封區，落樓看到門外有封鎖線才知道狀況，於是才「跟隊」做檢測。而這兩次封區檢測，業主立案法團均沒有通知大廈居民，她更不知道逾期檢測會遭票控罰款。

同幢另一住戶何先生已得悉通知，表示會配合行動。不過他謂大廈長者多，做檢測必須有人從旁幫忙：「長者要有屋企人陪，咪死得。」

除了住戶，有商戶都未知最新檢測通知。在吳松街 67-77 號金寶大廈旁一間食肆工作的李小姐，表示自己已做檢測：「上次封區做咗啦。」記者遂指政府已發出新通告，區內人士需於2月7日前再做檢測，李小姐一臉茫然，表示未有收到通知。

李小姐指因晚市禁堂食，食客人數早已減少，因此要進行檢測問題不大。不過，她對於政府以污水作為推行強制檢疫的標準，就提出質疑：「點解唔更換污水喉？咁（檢測）咪無了期囉？」

周六(6/2)凌晨，政府再公佈有多9幢大廈需要強制檢測，9廈同位於兩星期前佐敦被圍封區域內的大廈。政府指當時在該9廈之中尋找到確診患者。

佐敦最新9幢強制檢疫名單：

1. 香港九龍油尖旺上海街 146-150 號

2. 香港九龍油尖旺廟街 169-171 號

3. 香港九龍油尖旺廟街 200-210 號

4. 香港九龍油尖旺吳松街 5-11 號

5. 香港九龍油尖旺上海街 141-145 號浩如樓

6. 香港九龍油尖旺吳松街 67-77 號金寶大廈

7. 香港九龍油尖旺新填地街 10-14 號新利大廈

8. 香港九龍油尖旺新填地街 61、63 及 65 號/北海街 3A 號榮記大樓

9. 香港九龍油尖旺炮台街 10-18 號德利大廈

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