政府連續多日加辣封區，由2月1日至6日共執行16次封區行動，逾一萬人接受檢測，其中油尖旺區佔五次，其他地區包括紅磡、天水圍、元朗等，但最終僅發現一宗確診個案。縱使社會各界不斷批評封區行動勞民傷財，但政府仍不惜工本連續第8晚「突閘」封區，今次目標是大角嘴海富苑、紅磡長樂大廈及鰂魚涌惠利大廈，《蘋果》於現場直擊報道。

直播：果燃台｜YouTube

鰂魚涌

衞生防護中心昨日宣佈再降低強制檢測門檻，即日起住宅大廈包括商住兩用大廈，只要新增一宗確診個案，不論是否屬於源頭不明個案，都會被納入強檢名單。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在記者會上表示，鰂魚涌英皇道997號惠利大廈有一宗無源頭個案，患者為一名18歲青年（10608號），2月2日發病，2月6日確診，而同一大廈內亦有一名58歲男子（10595號）確診。

踏入晚上7時，政府雖未刊憲將惠利大廈列為「受限區域」，但現場已有多名傳媒記者在大廈外等候，另有20名海關人員抵達惠利大廈旁的寶利大廈。有區議員透露，她早前收到政府消息，當局將於晚上7時半將惠利大廈列入「受限區域」，要求居民進行檢測，屆時居民需要行天橋，到對面馬路的鰂魚涌市政大廈進行檢測。其後新聞處表示，晚上7時半鰂魚涌英皇道997號惠利大廈（不包括萬利廣場）被列為「受限區域」，預料明早約7時左右完成此行動。

多名警員、民政署及衞生署人員在政府刊憲後抵達現場部署，用膠帶及鐵馬封鎖現場，阻止非住客的人士靠近，有居民未知發生何事落樓查看，但未有工作人員能夠解答，只着他們回家等候消息。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！