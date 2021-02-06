受武漢肺炎影響，今年年宵市場一波三折，由上月初宣佈取消年宵及新春市場，至數日後180度轉軚復辦，但縮減規模並限制人流。至昨日全港15個年宵市場開鑼，而旺角大球場更於凌晨舉行通宵批發市場，有區議員批評事前零詢諮，擔心造成噪音及引發疫情。

港九花卉職工總會將於旺角大球場入口廣場，舉行「新界花農花卉批發市場」，時間為今日凌晨1時至早上9時，直至本周四農曆年三十。記者凌晨曾到場視察，入口位置有鐵欄及職員把守，並設有探熱裝置及「安心出行」二維碼，鐵欄上掛有「請戴上口罩」、及「本市場只供批發、不設零售」橫額，市民不准進入選購，同時場內亦未見有商販營業，但不時有貨車進出，反觀場外花墟燈火通明，兩者有強烈對比。

油尖旺區議員林兆彬表示，上周五下午突然接獲政府通知將舉行通宵批發市場，對此感到非常驚訝，又指接獲文件當刻，以為是寫錯時間，擔心批發市場的噪音，會影響附近居民睡眠，加上疫情嚴重，不明白政府為何批准舉行通宵批發市場，對此感到荒謬。林兆彬又表示，昨日發起街坊聯署反對活動，暫時有逾130名街坊簽名。

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