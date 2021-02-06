昨晚約8時，新界南反黑組進行代號「逸影」（FLOWINGSHADE）反罪惡行動，突擊搜查葵涌永建路15號一工廈單位，搗破一個無牌酒吧，撿獲4支紅酒，5支烈酒及約320罐啤酒，約值5,000元。

36歲越南籍男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被檢控。

另外7男4女同鄉，27歲至47歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，其中一名37歲女子沒有有效身份證明文件，涉嫌「在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）被票控。

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