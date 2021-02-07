政府連續多日加辣封區，由2月1日至6日共執行16次封區行動，逾一萬人接受檢測，其中油尖旺區佔五次，其他地區包括紅磡、天水圍、元朗等，但最終僅發現一宗確診個案。縱使社會各界不斷批評封區行動勞民傷財，但政府仍不惜工本連續第8晚「突閘」封區，今次目標是大角嘴海富苑、紅磡長樂大廈及鰂魚涌惠利大廈，《蘋果》於現場直擊報道。

直播：果燃台｜YouTube

晚上8時，政府公佈紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈為「受限區域」，預料明日（8日）上午約6時30分左右完成檢測。多名警員先後抵達現場，用鐵馬、封條及圍板將長樂大廈一帶封鎖，流動檢測車亦駛抵現場，稍後工作人員將安排居民落樓進行檢測。

《蘋果》現場所見，長樂大廈的地舖有不少長生店，但全部早已關門，有殯儀車司機收到封區消息後趕往現場將靈車駛走。殯儀車司機莫先生指，傍晚收到行家消息，聲稱政府將突襲封長樂大廈，他立即趕往現場了解，但他無奈表示，當區有多間殯儀館，每架靈車只能裝一副棺材，現時只能見步行步，將靈車駛到另一個地方「暫避」，「點搬呀搬唔到，咁多副棺材，而家唔知擺邊度喇，周街擺都係，我哋都無辦法…靈車唔係好多架，如果靈車拖埋，邊有車出殯」。他指政府將於早上6時半左右解封長樂大廈一帶，所以不擔心影響出殯大殮。

區議員任國棟表示今日曾與殯儀業界人士查問，對方指若政府在晚上突襲封區，對他們影響不大，但擔心明天當局未能準時解封，影響出殯儀式，「有啲舖頭可能冇諗過畀人封，冇拎走啲文件，例如火葬紙咁樣，可能會影響聽日成個程序」。另外，他又指今日是農曆年前的一個周日，可能有市民會在家中團年過節，所以他早前已在其fb專頁出post，呼籲街訪切勿在家食團年飯，避免政府突襲封區令他們不能離開。

必嘉街長樂大廈於上月26日被列入強制檢測公告，但昨日再有新個案，患者為6歲女童。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，由於女童只有6歲，當時未有接受檢測，而她於2月2日發燒，2月3日求醫並留大便樣本，並在昨日（6日）確診，女童的母親亦為初步確診個案。女童的5至6名同住家人，當時已做強制檢測，檢測結果均為陰性，會送往檢疫中心。由於有新個案，因此該大廈需再做檢測。

有記者今日在衞生署例行記者會上發問，強制檢測是否有年齡豁免，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示若然是在受限地區檢測的話，因為只有數小時，故此6歲以下若未能採樣是可以豁免，但強制檢測會有較長時間，以及有不同檢測渠道，並可接受糞便的檢測，故此建議市民都是盡量去檢測。

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