上周二 （2日）元朗西菁街發生一宗搶劫案，一名女子被搶去約5萬元現金財物。警方經調查後，於前日及昨日分別拘捕3名男子（年齡14至20歲）他們涉嫌與案有關。

警方交代案情稱，上周二凌晨3時40分，女事主上班途中被3名男子截停。賊人包括兩名本地人一名南亞漢。其中一人持木棍，另一人喝令事主交出手袋和手機，得手後逃去。過程中女事主沒有受傷，損失5萬元、八達通及手機等。警方接報後翻查CCTV追緝，在天水圍及元朗拉人。

兩名14歲及16歲的少年分別姓林及姓梁，報稱學生及兼職侍應，均有黑幫背景；20歲南亞漢有本地身份證。在各人的單位內分別撿獲14,000現金、手機及八達通等，明天在屯門裁判法院提堂。

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