政府昨日宣佈新增6幢大廈的居民要強檢，有居民不滿通知得太突然，打亂安排。

再收緊強制檢測的要求，由大廈出現一宗不明來源個案，變成即日起所有大廈只要有一宗個案，就需要強制檢測。在新準則之下，政府昨晚公佈6幢大廈納入強制檢測。

6幢新增強檢大廈名單：

●紅磡高山道得利閣

●屯門富泰邨美泰樓

●大埔大元邨泰怡樓A座

●天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座

●天水圍嘉湖山莊7期景湖居12座

●元朗豐年路文惠苑

今日下午，記者到大元邨視察情況，臨時檢測站設在泰樂樓對開籃球場內，今明兩日朝10晚8開放。記者目測人流不算多，居民吳先生指通知得好突然，「噚晚聽到區議員廣播，再開電視睇先知大廈有人中，不過唔知詳情。」他表示樓高25層，「話唔定中招嗰個係樓上樓下」，惟有加強清潔，垃圾妥為擺放。

求學中的吳先生認為只強檢一幢樓不夠徹底，甚至是「效率太低」，他認為：「既然查一幢，點解唔查成區，等整區居民安心。」而突襲亦成效不高，只是一團糟。

徐先生同時是昨晚接到親戚轉告，他認同強檢的做法「否則散出去仲大鑊」。

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