銅鑼灣發生4車相撞意外，5人受傷送院。凌晨2時許，一輛掛P牌平治私家車，沿銅鑼灣告士打道右一線西行，駛近景隆街時，前方因道路工程封閉，平治切至右二線時，與右二線後上Tesla電動車發生碰撞，Tesla再撞到右三線一輛本田私家車。

平治餘勢未了，直撞前方箭嘴車車尾及約2米鐵欄，安全氣袋爆裂，左車身及車頭撞毀冒煙。Tesla則右車頭撞毀，再360度打轉擱在路中。本田右車尾撞毀。

25歲姓陳平治司機沒有受傷，同車2男1女乘客，23歲至25歲受輕傷，3人與27歲姓葉Tesla司機及29歲姓嚴本田司機一同送院。現場路段一度封閉，警方正調查案件。

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