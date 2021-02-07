機場三跑地盤確診人數持續上升，今早有工友被發現昏迷地盤，送院搶救不治，相信有關方面，除調查猝死原因外，亦會為遺體進行武肺測試。

早上約9時半，一名三跑地盤工人工作期間突然暈到，工友報警由救護車送到北大嶼山醫院，惜搶救後不治。

自上月22日機場三跑地盤爆疫，至今仍未受控，群組確診數字不斷上升。早前有三跑地盤工友Ken向《蘋果》爆料指，地盤聲稱停工，但實際上只是限制工人不進入某些區域，而且地盤約有3,000多名工友，開工時人頭湧湧，釀成集體感染疑雲。

機管局前日宣佈，由2021年2月9日起，登上前往三跑道系統填海區工地的船隻的所有人員，必須出示於14天內發出的2019冠狀病毒病陰性檢測結果的電話短訊，並出示身份證核對檢測結果。未能出示者將被安排返回出發的碼頭，其僱主亦會獲通知。所有工人登船前往工地前必須測量體溫，並須時刻佩戴口罩，船上亦嚴禁飲食。

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