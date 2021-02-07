D100網台主持傑斯去年初於網上發起眾籌，卻遭警方指控洗黑錢，傑斯、其妻子及女助理去年底涉嫌「洗黑錢」及「資助分裂國家」被捕。警方今日發新聞稿指，國安處經進一步調查後，今日在港島區拘捕傑斯（52歲），涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第10 條。

網台主持傑斯原名尹耀昇，是本港網台界第一代主持人之一。去年11月傑斯與姓曾妻子在北角被警察上門拘捕，傑斯一名姓利女助理亦被捕。警方拘捕行動的關鍵，涉及傑斯去年2月在網上提出名為「千個爸媽，台灣助學」計劃，希望集合1,000個家長眾籌，每人每年捐款約2,500元，協助受社會運動影響的港青在台灣讀書，包括協助應付學費及生活費，甚至尋找寄宿家庭。同月《文匯報》曾撰文炮轟傑斯，涉抹黑該計劃為「助養潛逃到台的黑魔」。據悉警方因此展開調查。

至上月29日，警方國安處同樣以「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 罪名，拘捕2男1女，年齡介乎28歲至58歲。被捕人士已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

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