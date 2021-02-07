警方早前接獲情報，有販毒集團由海外偷運大批大麻花來港，供應香港市場，並利用僻靜村屋單位儲存毒品，前日（5日）警方展開代號「勇破」的掃毒行動，於落馬洲米埔新村一村屋單位內撿獲共280公斤大麻花，市值約6千3百萬港元，為警方破獲歷來第二大數量的大麻花案件。行動中拘捕一名報稱本地商人的男子，涉嫌「販運危險藥物」，明日在西九龍裁判法院提堂。

西九龍總區刑事總部署理高級警司(刑事)鍾雅倫講述案情時透露，被捕男子姓李（41歲），報稱本地商人，是販毒集團骨幹人物。鍾指現時因疫情關係，娛樂場所雖然關閉，但仍有「暗場」營業，警方近期亦不時搗破非法樓上吧或派對房間，相信毒品有一定市場。

西九龍總區特別職務隊及情報組人員，前日掩至落馬洲米埔新村一村屋埋伏，發現一名可疑男子由目標單位步出，立即上前截查，以及在屋內行使搜查令，探員在屋內撿獲21大袋的尼龍袋，藏有456包大麻花，並撿獲大量真空膠袋、真空機等包裝工具，毒品共重280公斤，市值逾6300萬元，為警方撿獲歷來第二大數量的大麻花案件。而收藏毒品的村屋位置較偏僻，單位上鎖，關窗長期開冷氣以闢去氣味。

鍾說，情報顥示，大麻花來自北美洲，大麻花較大麻葉含毒量更高，更容易令吸食者上癮，對身體傷害更大。由數字顯示，大麻的撿獲及吸食人數均有上升趨勢，去年全年共撿獲1070公斤大麻，2019年全年則撿獲374公斤，而去年首三季，21歲以下吸毒的青少年中有51%吸食大麻，情況令人關注。他指現時外國部份地區將消遣用的大麻非刑事化，令人誤信吸食對身體無害，其實大麻花是毒品，對心臟、肺部及中樞神經造成很大傷害。大麻亦是聯合國嚴格管制的毒品之一，警方會繼續嚴厲執法打擊販運及吸食大麻的活動。

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