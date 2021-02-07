今日網上留傳一段車CAM片，拍攝到兩部單車在北角英皇道鬧市穿梭，其中一部單車切線時失平衡翻跌，單車漢連人帶車倒地。湊巧一輛雙層巴士從後駛至，收掣不及猛撞單車人。正當網民肉緊得脫口驚叫，替單車人擔心之際，他已經扶起單車，向車長表示沒有受傷，揚長而去。

記者向警方查詢，證實意外發生於昨日中午12時18分，巴士沿英皇道西行，至炮台山港鐵站對開，一部單車失事自炒撼落巴士。單車人沒有受傷，車長報警處理，惟警方到場時單車人已經離開。

由現場車CAM所見，當時東行方向的交通頗繁忙，車輛絡繹不絕。兩部單車沿快線前行，其中一部切線時失平衡，單車漢連人帶車向中線跌倒。此時一輛雙層巴士沿中線駛至無從閃避猛撞單車人，巴士隨即停下，車長落車察看。正當大家都擔心單車人是否有被巴士輾過，傷勢恐怕不輕之際，單車漢已扶住其單車行上來，並欲離開。

車長嘗試勸止，但對方沒有停步，邊行邊講，最後推住單車往行人路方向離去；車長無奈報警。

就事件本報正向巴士公司查詢。

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