衞生防護中心昨日宣佈再降低強制檢測門檻，即日起住宅大廈包括商住兩用大廈，只要新增一宗確診個案，不論是否屬於源頭不明個案，都會被納入強檢名單，大廈居民及曾逗留逾兩小時人士均須接受檢測。在新準則下，紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓A座、天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座及12座及元朗文惠苑昨日被納入檢測公告，居民須接受強制檢測，《蘋果》今午到元朗及天水圍了解情況，有居民指檢測成效不大，但為求安心只能接規定做檢測。

居於元朗文惠苑的陳太表示，她從朋友口中得知自己居住的大廈被列為強檢大廈之一，而管業處其後亦在大廈當眼處貼出告示，通知住戶需進行強檢，但由於家中有兩名6歲以下的子女，中心未有為6歲以下小童進行病毒檢測，着家長自費到私家診所為小童作檢測，「都係拎唾液收集瓶，聽日再交去元朗政府診所」。她指進行強檢後，並不代表自己「唔會中」，但為求安心仍會跟從政府指示進行檢測，「係辛苦嘅，但全幢大廈驗咗就安心啲，有啲人驗兩次先確診，自己做咗自己嗰part先安心啲」。

住客湯先生今日亦隨家人到社區會堂進行檢測，雖然他知道強檢的成效不大，但為求安心只好照做，「都係要跟返個規矩去做」。

2021年2月6日納入強制檢測公告的大廈名單

新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港九龍紅磡高山道10號得利閣

2.香港新界屯門屯貴路9號富泰邨美泰樓

3.香港新界大埔汀角路10號大元邨泰怡樓A座

4.香港新界天水圍天龍路2號嘉湖山莊7期景湖居1座及12座

5.香港新界元朗豐年路19號文惠苑

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