中西區區議會主席鄭麗琼女士於去年3月26日凌晨被警方以《刑事罪行條例》 （第200章）第10條「作出具煽動意圖的作為」為由拘捕，與今日傑斯被捕的罪名相同。然而警方拘捕鄭麗琼後，事隔逾半年，警方改控她涉及「藐視法庭」罪，她最後承認藐視法庭，判囚28日緩刑一年，有法律界人士當時估計，或因煽動意圖罪行證據不足，故改控她違反禁制令。當時有大律師質疑警方起初以涉嫌干犯煽動意圖罪名拘捕鄭，其後卻沒透露會否繼續調查，質疑只是為了擺姿態及殺一儆百。

對於今次網台主持傑斯涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」罪而被拘捕，大律師李安然對《蘋果》表示，刑事罪行條例第10條暫未有清晰的案例建立，現時警方以「煽動意圖」罪作出拘捕，「只要有合理懷疑，理論上是可以拘捕的，但一旦告上法庭定罪嘅門檻又唔同，相對嚟講，拘捕嘅門檻低好多。」他指條文涵蓋範圍不夠清晰，是否符合香港人權法亦不清楚，條文是否與人權法有抵觸等，都未有具體涵蓋，仍存有好多憲法上的爭拗。因此一旦上庭能否確切定罪亦是未知之數。

資料顯示，「煽動罪」本身來自英國的普通法和成文法，後來於1938年時由英國殖民政府引入香港，原意是為了打壓任何威脅政權的聲音。而當中最大的打壓對象，正正就是來自中國的反抗勢力。

根據英國普通法案例，「煽動罪」成立的必要條件是被吿意圖煽動針對政府機構的暴力。意圖引起不同階層居民間的惡感及敵意，本身不足以確立「煽動意圖」。

有法律學者認為要構成合符香港憲法框架下的「煽動意圖」，必須包含煽動暴力。1996年時任保安司黎慶寧在立法局動議二讀《1996年刑事罪行（修訂）（第2號）條例草案》時解釋，煽動罪本來就應該根據普通法原則理解，即「必須有意圖造成暴力，或擾亂公共秩序或製造騷亂」。

可是，根據案例，香港現時對「煽動意圖」的詮譯是並不需要證明煽動者有煽動他人使用暴力的意圖，單純引起憎恨或藐視已可視作干犯罪行。放諸現今香港法律的框架下，很大機會是違憲，必須予以修改或廢除。

政府對上一次以「煽動罪」作出撿控要追溯到「六七暴動」時。其中一個最觸目的案件為英國殖民政府控告左派報章《香港夜報》、《新午報》及《商報》負責人系印刷商「刊登煽動性文字」，最終判處三年監禁。

該等報章當時刊登了呼籲香港人反抗英國政府的壓迫，並請求香港的中國籍警察倒戈反抗政府。由1971年開始，政府再沒有使用或修改過「煽動罪」，直到鄭麗琼被捕事件，當中為期差不多半個世紀。

萬萬想不到，一條當年殖民和香港政府都覺得不合理和不能用的條例，現在竟由香港警察強行沿用作出逮捕。就鄭麗琼案例，當時已有民權組織批評是濫用不再合時的法律作出的非法逮捕，違反國際人權法及《基本法》對表達自由、人身自由的保障，以及對有關權利造成寒蟬效應。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！