早上11時許，四名男子結伴行鳳凰徑，行至鳯壁石澗期間，其中一名男子疑失足墮下10米崖，同行友人報警求助，事主獲救昏迷，由政府飛行服務隊送往東區醫院搶救。

資料顯示，鳳壁石澗位於大嶼山鳳凰山與石壁水塘之間，途經心經簡林，全澗分為3段，分為3段，被稱為香港「三大險澗」之一，難度屬最高的「五星級」。石澗中段的貝納奇山徑至鳳凰徑段被稱為「險中之險」，沿途有大量石澗峭壁，地勢險要。而石澗中段有一處三面崖壁，其中鳳羽壁高聳倒懸，氣勢懾人，攀爬難度屬超6星級，不少山友都指若無攀石裝備，鳳羽壁基本上是「冇可能徒手爬上去」的絕崖。

2017年1月30日中午12時，警方接獲一名途人報案稱，59歲男子於大嶼山鳳羽壁墮下約60米崖底，政府飛行服務隊直升機（GFS）出動搜索，找到事主時證實他當場不治。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！