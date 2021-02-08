數碼港再現放毒餌狂徒！動物團體救狗之家Hong Kong Dog Rescue (HKDR)昨天在網站發出警告字樣，指昨天數碼港發現毒狗案，一頭拉布拉多犬死亡，該會強烈建議狗主遠離該地方。愛護動物協會亦證實，昨日（7日）在數碼港海濱公園發現多宗懷疑毒狗案，其中更有狗隻因誤吞路邊的毒餌而身亡，愛協督察昨已到場搜索毒餌，並透露有狗主繼去年後，昨再次透過協會懸紅10萬元追緝兇徒，而警方昨接獲一名印度女子報案，在數碼港海濱公園放狗後回家，愛犬不適最後死亡，西區警區重案組已接手調查。

救狗之家在fb透露，昨有狗隻在數碼港疑誤吞毒餌身亡，毒餌呈正方形，類似午餐肉。該會強烈建議狗主應帶同愛犬遠離該地方，並應綁好狗索，或帶愛犬到其他郊野公園遊玩，又指失去愛犬令人心碎，着狗主切勿冒險。據了解，昨天死亡為拉布拉多犬，約3歲，雄性，無表面傷痕。

愛協亦證實昨日接獲數位曾帶狗隻前往數碼港的狗主致電查詢， 其後狗主帶同狗隻前往相熟獸醫診所接受治療。愛協督察於上月底在數碼港發現懷疑毒狗案後及昨日均曾到上址搜索狗餌，協會將會繼續跟進案件，今日亦會再派員到上址調查。至於疑中毒身亡的狗隻，待警方辦理好文件後，會交由愛協轉介予漁護署作化驗，以了解毒藥是甚麼類型。

愛協指由於警方現時已立案調查，協會不便作詳細評論。但愛協督察在肇事地方已張貼告示提醒狗主在帶狗隻外出時，需格外留神，妥善牽引動物，並配戴網型口罩，以免寵物誤吞有害毒餌。一旦發現寵物有任何不適狀況，請從速帶寵物前往獸醫診所接受治理。

此外，一名愛狗人士繼去年後，昨日再次透過愛協就此案件懸賞港幣十萬元(HK$100,000)，期望盡早將施毒者繩之於法。任何公眾人士如在此懸賞通告有效期內向愛協舉報，因而令兇徒落網並被法庭定罪，可獲得全數或按比例分配的賞額。

愛協強烈遣責毒害動物的惡行，任何毒害動物行為均為違法，此等虐待動物惡行一經定罪最高可被判罰款200,000港元及監禁三年。

警方則表示，昨日下午約4時半，接獲貝沙灣一名47歲印度女子報案，指她曾帶其狗隻到數碼港道海濱公園放狗，返回寓所後愛犬感到不適，其後死亡。警員接報到場，經初步調查，案件列求警調查，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

去年7月12至14日連續三日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多分別遇害。而上月24日，警方亦曾接獲報案，指有狗隻懷疑於數碼港海濱公園進食毒餌後死亡，連同昨日的一宗，數碼港已發現至少三宗懷疑毒狗事件。

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