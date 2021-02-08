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鰂魚涌惠利大廈昨晚被突擊封區，結果再有3宗初步確診，連同昨日衞生防護中心記者會上公佈的兩宗個案，累計5宗個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午3時10分到場視察環境，追尋病毒散播的渠道。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在記者會上表示，惠利大廈有一宗無源頭個案，患者為一名18歲青年（10608號），2月2日發病，2月6日確診，而同一大廈內亦有一名58歲男子（10595號）確診。當局隨即於傍晚突擊惠利大廈，要求所有居民做檢測。新聞處今早發稿稱，惠利大廈860名接受檢測居民中，有3宗初步確診個案，另有小部份樣本檢測結果仍在核實。政府曾派員到訪443個住戶及商鋪，當中96個住戶及商鋪無人應門。

早上7時許，鰂魚涌英皇道997號惠利大廈完成檢測，居民出示手帶或手機訊息即可離開。住12樓的盧女士知道同層有人確診，不過表示「唔擔心得咁多」，今次是她第二次做檢測，無奈說：「無辦法啦，無人想嘛」。

至早上9時左右，有救護車到場先後送走兩女一男，救護員穿着全套保護裝備，但送走的人士則只背上背囊，帶上簡便的衣物。

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