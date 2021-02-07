自上月22日，機場三跑地盤爆疫至今仍未受控，群組確診數字不斷上升，累積至少28名患者，包括15名工人及13家屬或緊密接觸者。早前有三跑地盤工向本報表示，地盤雖聲稱停工，但實際上只是限制工人不進入某些區域，而地盤有逾3,000名工友，開工時人頭湧湧，容易釀成集體感染疑雲。

記者今晨約6時半到荃灣西碼頭視察，發現已有約50名工友在碼頭附近，等候上船前往工地，有工友坐在旁聽花槽休息，全都戴上口罩。至早上7時，即首班船準備開出前，排隊工友已逾百人。有工友表示，早前已進行檢測，合格後獲發證件證明，所有工友上船時需出示證件，而碼頭位置有兩部探熱機，探熱合格才可上船。

發展局局長黃偉綸昨日在網誌透露，建造業議會聯同香港建造商會，正研究加強防疫措施，要求工友及員工在進入地盤前，必須出示病毒陰性檢測結果證明，料未來一星期公佈方案細節，本月內開始推行。

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