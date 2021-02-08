壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力等罪名，早前獲高等法院准以近乎「軟禁」的條件批准保釋。律政司上訴至終審法院，終審法院明日將就上訴案宣讀判辭。案件轟動中外媒體，由於法院的記者席（庭內聽審）只得7個，多間傳媒於今日凌晨，即開審前一日已經到法院外排隊。

終審法院將於明天上午10時宣讀判辭，法院設有7個庭內聽審的記者席、50個展覽廊位置（於一個大廳內看轉播），及80個公眾人士席位。

由於近距離的記者席僅得7個，多間傳媒早於今日凌晨零時，即開審前34小時已經到法院外排隊，志在必得。至早上7時半，7個席位被兩間電視台和兩間報館瓜分，其後到場的媒體，只得排展覽廊位置。

同一時間，傳媒為了拍攝到黎智英進出法院的情況，都將長梯擺放在後門囚車停泊處，希望霸佔有利位置，形成長梯陣，煞是有趣。

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