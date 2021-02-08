黑幫集團吼準持牌遊戲機中心暫停營業，遂租用住宅單位經營釣魚賭檔圖利，並以劣質「冰」毒招待賭客。歹徒更在釣魚機做手腳，有賭仔一晚輸超過兩萬元。賭場告示聲言，倘若被警方掃場，被捕保釋金固然不會代付，限聚令的罰款亦是「貴客自理」。警方經過搜證，過去一連五日採取行動拘捕81人，包括集團主腦及骨幹成員等。

港島總區反三合會行動組總督察謝子坤交代案件，警方去年11月開始展開代號「奇謀」卧底反黑行動， 打擊一個活躍港島的三合會社團，派出多名卧底探員喬裝賭客，滲入多間俗稱樓上暗場的非法遊戲機賭檔調查搜證。

黑社會集團利用本地人、過期居留的內地人或非華裔人士作為「睇場」及「對分仔」，在現場向賭客作抽佣對分行為，並且向賭客兜售毒品，及提供免費劣質冰毒作招徠，變相經營非法賭檔及毒品飯堂。經過3個月調查，警方鎖定集團主要目標人物，本月3日晚起一連五日展開拘捕行動。

行動中警方動員超過100人，突擊搜查港島區內14個非法賭博場所及有一個街頭聚賭黑點，共拘捕81人(51男30女)，年齡介乎21至77歲，當中包括18名非華裔人士、3名持行街紙及兩名持雙程證人士，被捕人包括集團主腦及骨幹成員，部份人有三合會背景。他們涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販毒」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「洗黑錢」、「違反逗留條件」等170項罪行。行動中警方向被捕成員及賭客發出62張限聚令定額告票及7張口罩令定額告票。

警方在非法賭檔內撿取31部價值約30萬賭博類遊戲機、5部積分機、54張積分卡、1本數簿、4.1萬現金、4萬元毒品包括冰毒、大麻花等；另有一批武器及用作吸食冰毒的冰壼。行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

有賭檔貼上用中英文書寫的「疫情告示」：「如沒打遊戲機的客人遇上警察衝場，本公司絕不替其付保釋金而限聚令之罰款則由客人們自己負責」

港島總區反三合會行動組高級督察梁子褀講述黑幫集團操控的賭檔運作，集團招聘本地有黑社會背景、非華裔及內地人士，尤其是以酷刑聲請留港即俗稱持行街紙人士，他們不能在本港合法工作，為賺取生活費，較易被不法分子招攬利用，安排他們在樓上暗場工作。不法集團在灣仔及東區，以月租2萬元租用3至400呎單位，加裝隔音棉及鋼閘，開設釣魚機賭檔生意。

場內通常設2至4部釣魚機，免費提供質毒較差的冰毒及吸食工具供賭客即場吸食，衞生情況令人擔憂。由於賭檔沒有營業時間限制、且營運成本低，疫情期間成功吸納平日經常往遊戲機中心耍樂的人士。集團安排非華裔及持雙程證人士在場內擔當「對分仔」角色，他們以12小時為一更，每更有約800元收入，部份人更在暗場內留宿。

「對分仔」會致電毒品拆家，協助熟客安排質素較佳毒品在場內吸食。同時，他們負責在場內賣積分給賭客，或以現金或過數方式向賭客買回積分，同時在買賣期間，收取10至20%分成。當他們完成每日工作，會將盈利及積分卡交還集團高層人士，利潤歸主腦。

調查發現「對分仔」多數要求賭客將賭款，透過轉數快轉入主腦或骨幹成員的虛擬銀行或支付寶戶口，避免警方掃蕩時充公所有款項，增加警方充公犯罪得益及搜證難度。不法集團為謀取暴利，會預先調較釣魚機設定，增加得分難度，減低賭客贏錢機會，個別賭客一晚輸超過兩萬元。此類抽佣對分活動的非法賭檔，利潤豐厚，為黑幫集團帶來可觀收入，亦因此不時引致黑幫之間因爭生意引發連串暴力事件。

警方補充，賭檔運作超過半年，保安森嚴，設有多道木門及鋼閘，只招待熟客介紹的賭客，且經常轉換處所，「對分仔」大部份居無定所，隔一至兩星期才返一更，增加警方調查難度。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！