政府過去一周突襲封區強檢，部份地區如土瓜灣和油麻地等，更是封完又封，被市民彈勞民傷財做大龍鳳。至昨晚，突襲目標是紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈、大角嘴海富苑海裕閣及鰂魚涌英皇道997號惠利大廈。由於必嘉街一帶有不少長生店，有負責人指昨午已接獲通知，但當局放風指泊咪表的靈車不用駛走，惟4小時後突改口風，指昨晚8時前所有車輛均要駛走，令他們臨急駛走靈車，否則趕不及今早為先人出殯，頗為狼狽。

今日清晨6時半，政府表示紅磡必嘉街長樂大廈完成檢測，接受檢測的370名居民中，發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進。其後大廈陸續解封，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊、或佩戴手環以證明接受強制檢測後，便獲准離開大廈。有市民指自己前後做了三次檢測，認為圍封無問題，「安心啲，冇乜影響，係遲咗小小返工，咁檢測多次都冇問題，保障其他人嘛。」

黃女士從事派報紙行業，本要早上7時開工，但因遲解封，她返工便要遲到，她拿了一封由九龍城民政事務處發出的證明書，證明她住的長樂大廈，列入限制與檢測範圍，因而未能準時上班，政府希望僱主酌情處理，不要扣減員工的薪金。黃女士說返7時要急急腳，「依家已遲到，返7點，（攞證明書）比公司睇呀！」她自己做了幾次檢測，並坦言擔心染疫，「呢度有人確診，當然擔心，有必要封嘅。」

長生店負責人陳先生透露，昨午3時許，有工作人員「放風」指泊咪表位的車不用駛走，但至晚上7時突接通知，8時前所有車全部要駛走，否則抄完牌便要拖走，害他臨時臨急趕回來將車駛走，因今早7時半有先人出殯，若被扣車便不得了。「突然間轉，朝早阻住我哋嘛，棺木一定要上車！」

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