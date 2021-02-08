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【21:05】身穿全副防疫衣人士，已搭起一個個藍色帳篷設置臨時檢測站，並有大批物資陸續到場，準備派發給檢測居民。深水埗區議員劉家衡表示，被困的提款市民在警員登記資料後，已獲准離開。他指出，屢屢封區在市民眼中只是勞民傷財，居民和地舖商戶都受影響，抗疫效果更成疑，直言「最重要係封咗關啊嘛！」

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封區強檢已連續踏入第9日，深水埗福榮街及桂林街交界的恒安樓今日爆出一宗不明源頭個案，該所大廈遂傳出會被封區強檢。早在下午5時左右，附近一帶商戶已開始落閘，惟至晚上8時政府仍未正式刊憲，但開始陸續有警員到場驅趕車輛。至晚上8時20分，開始有警員由元州街交界，經桂林街向下奔跑，然而警員奔跑至恒安樓時未有停下，反而繼續往黃金商場正門方向跑去，記者不明所以遂急急跟上，其後這批警員似乎發現自己「跑過龍」，急急180度掉頭返回恒安樓下拉封鎖線。至8時30分政府才正式刊憲宣佈恒安樓封區。有市民於提款期間被困，不准離開，未知是否需要在受限區內過夜。《蘋果》在現場直擊情況。

深水埗福榮街一帶食肆商舖林立，再加上鄰近黃金及高登兩個電腦商場，平時都有不少區內外市民進出，然而今日情況卻大不相同。早在下午5時左右，附近不少商戶似乎收到消息，開始急急準備收舖落閘，亦有商舖未有收到消息雖然繼續營業，但已準備齊全以防萬一。

其中電器舖店主袁先生表示，自己在未收到封區消息，但早在一星期之前已準備好電熱水壺，以防一旦封區要在店舖過夜，好讓自己能煮政府派發的即食麵。

另一遊戲舖職員鍾先生也未有聽過封區，直至記者提及才得知封區消息，他稍後回向老闆確定會否提早收舖。鍾先生認為政府現時未有事先通知便封區，商戶也不准離開，「擾民就一定梗啦」，更指出政府多次封區最後卻零確診，直斥「封嚟都係無用，封嚟都係做吓騷！」

恒安樓今日新增一宗不明源頭確診個案，患者為一名52歲女性（編號：10656），2月5日發病，至今日確診。政府要求受限區內市民，留在寓所或店舖內並接受強制檢測，直至受限區內所有已識別人士完成檢測，結果大致確定下，才可離開寓所，預料整個行動將會在明早7時完成。今日已是政府連續9日封區強檢，由1月31日起至今，接近1.3萬人已接受檢測，共發現1宗確診、3宗初步確診，確診比率僅約0.03%。

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