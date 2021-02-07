位於鹿頸的雞谷樹下村，正正在新娘潭路路旁，居住於此的原居民朱女士，每天駕車經過新娘潭路，直言「對條路好熟」，她指不少飛車黨以其村口對開的位置作賽道起點，令居民不勝其煩。

「夜晚黑好鍾意由呢度向大埔方向飛，有時由11點到2點幾，有時朝早試過7點咁上下，有啲人真係瞓唔到」。朱女士稱不論是電單車或是辣跑，所發出的之聲響震耳欲聾，擾人清夢，雖然多次向有關部門表達不滿，但均不得要領，「你知道條路會容易有呢啲意外，又知道佢咁擾民，我哋喺政策上係咪應行多步？」

過去新娘潭曾發生多次奪命交通意外，朱女士對2018年年初二晚發生的意外印象最深。當時一名駕駛掃把佬的男子，在村口對開撞車後慘被活活燒死，有目擊村民與死者朋友事後互相指摘對方見死不救，各有各說法。朱女士對此事多番強調並澄清：「村民唔會半夜走出去嗰度，我哋天黑就閂門架喇。」

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