【林鄭月娥運程】 23籤 中平 連任「邯鄲一夢」

香港行政長官的任命是選舉也好，是協商也罷，未能達至真普選前，一切都受制中央。所謂面臨內憂外患的攻擊，林鄭能否得到中央寵幸，獲得連任入場券？本報為她求得第23「邯鄲幻夢」中籤。

【佛隱解曰】得籤者野心在籤文中表露無遺，但只是發夢，以為可以衣錦還鄉，富貴榮華，最後還是歸於現實「睡醒還記在心田」，他斷言連任機會微。

【鄭若驊運程】 75籤 下下 公事引爆「夫妻拆分」

肖狗的鄭若驊與牛年相沖。由其獲任命掌管律政司以來非議不絶，自反送中之後，律政司更將法律視作懲罰異己的工具。不僅插手干預多宗私人檢控，更對社會抗爭事件的判刑輸打贏要。本報為她求得第75「倫文敘分妻」下下籤。

【佛隱解曰】鄭可能因日理萬機而導致婚姻危機，更勿論還能獲連任機會。籤文「首登龍虎榜 樓墜自身亡」，可能有朝一日，她也會對不够公正持平而深感後悔，自取滅亡。

【楊潤雄運程】 76籤 中平 不義而富且貴

社會不穩，年輕人憤起抗議對政府的不滿，建制歸咎於教育令人心未能回歸。問責局長中評分包尾的楊潤雄屢次DQ前線教師，取消董建華年代的通識科，誓要搶奪歷史話語權，出位言論，令人為之側目。本報為他求得第76「孔子樂道」中籤。

【佛隱解曰】首兩句「人能樂道自修身 疏水曲肱豈厭貧」，若能安貧樂道，即使粗茶淡飯，枕臂而眠亦不介意，可見此人政治野心不小。但作為統籌教育政策的楊，並未能秉承夫子對教育的精神，既富且貴，一切都如同「浮雲」，其官運虛幻如泡影。

【鄧炳強運程】25籤 上吉 位置難以動搖

林鄭曾誇讚警隊在防暴防疫上都站在最前線，但警暴頻仍，連廉署最新公佈的貪污投訴亦據榜首，警隊形象屢創新低，日前鄧在記者會亦衝口說出知法犯法。本報為鄧求得第25「朱洪武登基」上吉籤。

【佛隱解曰】估計鄧的位置難以動搖，就像明朝開國君主朱元璋。問及有建制派提名鄧可能問鼎下任特首，佛隱不敢恭維，直指朱元璋為人霸道，殘害忠良功臣，擔任特首需平衡各方利益，認為鄧未能服眾。

【李桂華運程】18籤 下下 熱衷權鬥下手狠辣

警方國安處高級警司李桂華多次帶隊拉人，率200警搜查蘋果大樓轟動國際，今年初對民主派大搜捕的「揸車打劫」論令人譁然。本報為其求得第18「包公訪李后」下下籤。

【佛隱解曰】籤文故事取自狸貓換太子的民間史。首句「杜鵑啼血淚悲聲」，不僅場面血腥悲慘，亦可見此人做事不擇手段。佛隱預見，警隊高層及國安處兩個部門亦像宮廷中的李后、劉妃勾心鬥角。

【陳肇始運程】 63籤 中吉 吃力不討好

武肺肆虐逾年，港府不停變陣出招，限聚令收緊，強檢令、封區令下亦未能清零。問責制下，食衞局局長陳肇始責無旁貸。本報為她求得第63「顔回樂道」中吉籤。

【佛隱解曰】籤文中「旁人見此甚為憂」，可見主人翁甚為憂心，惟「不知樂道忘貧乏」即指她仍在不停努力工作，甚至廢寢忘餐，忘了辛勞，最後落得「吃力不討好」的結果。佛隱指出，顔回為孔子的弟子，始終未能青出於藍。

【黎智英運程】 63籤 中吉 民主鬥士萬古留芳

壹傳媒創辦人、72歲黎智英被政權視為眼中釘，在打壓下官司纒身，去年因涉違反國安法兩度被羈押，卻成了港人心中對抗極權的自由鬥士。本報為其求得第63「顔回樂道」中吉籤。

【佛隱解曰】「旁人見此甚為憂」，一個辦報人為維護社會公義而付上如此代價，廣大市民都為他擔憂。籤文尾句「復聖芳名萬古留」，佛隱指黎對社會的貢獻，為民主付出將萬古留芳。但他未敢明言黎會否因此送中，「好難知個法官會點判，應該無大礙」。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！