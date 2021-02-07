大埔新娘潭及新娘潭路，歷來發生過多宗致命意外，坊間普遍認為這個地方很「邪」，亦衍生很多駭人聽聞的傳說及鬼故事，成為探靈熱點之一。有人認為意外發生只是巧合、亦有人認為這裏陰氣重，說是冤魂索命云云，《蘋果》邀得人氣風水師七仙羽師傅到訪新娘潭，七師傅邊行邊轉動佛珠，並語重心長地說﹕「你明知呢度咁凶險，咁就唔好成日嚟呢度，咁多山唔去，偏偏嚟呢度玩？」

黃昏時份，天色昏暗，記者與七師傅終於到達新娘潭自然教育徑入口，一股寒意直上心頭，感到心寒除了天氣原因，亦與周圍環境有關。因沿路走來，不時發現整條新娘潭路的馬路旁，都有一些因猛力撞擊而飛脫的汽車零件，更甚者就是有很多溪錢、陰司紙及香燭散落在路邊，七師傅表示，東北是鬼門關位，而新娘潭正正位處東北，而且近山近水，亦是聚集靈體眾生之地，「太多呢啲磁場圍住，會唔舒服，想嘔頭好重，佢哋都係好奇想知你搞咩。」

一行5人的攝製隊終於到達新娘潭其中一個潭水最深地方，突然攝影師表示隱約聽到有「鈴鈴喳喳」金屬物件發出之聲，但其他人耍手擰頭，七師傅不停四周打量，多次提醒大家要非常小心，稱「感覺到好多企喺兩邊周圍望，頭先水嗰度、坐係度望」，不過七師傅勇者無懼，更即時分享過去到此探靈的一次恐怖經歷，「我之前喺度拍探靈節目，當時佢（探靈人士）話被一個女，佢話見到女嘅頭就扯佢落去，當時扯佢落去後佢都昏迷要即刻call白車去急救。」

在新娘潭拍攝期間，有兩組攝影器材竟無故出現故障，攝影師需重新開機，其後與七仙羽師傅轉移陣地，去到新娘潭路其中一個曾發生交通意外的現場，正當與師傅討論此路段過去廿年曾超過20人因交通意外而身亡，此時一架跑車高速在身旁擦身而過，七師傅即表示，「因為呢度啲磁場，令啲人個思維變咗，佢一嚟呢到就自然踩油，亦容易出現負面思想及情」，其後七師傅在路邊唸經燒衣紙，稱以「香貢」來迴向眾生。

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