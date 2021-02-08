衞生防護中心日前宣佈再降低強制檢測門檻，住宅大廈包括商住兩用大廈，只要新增一宗確診個案，不論是否屬於源頭不明個案，都會被納入強檢名單，大廈居民及曾逗留逾兩小時人士均須接受檢測。今日港九新界有12幢大廈納入強檢名單。其中有老街坊一度誤會是突擊封大廈，漏夜落樓問保安，揚言嚇到「分分鐘爆血管」。

新納入強檢大廈包括秀茂坪安泰邨明泰樓，大部份街坊於昨天知悉情況。當局於大廈旁邊旳籃球場設臨時檢測站，今日下午2時開放，至今晚10時，與及明天朝8晚10。

居民區太表示昨日從新聞中得知明泰樓的居民要強檢，自己和家人會下午盡快去做檢測以求安心。「平常心囉，自己小心啲囉，仔女都好少出街喇！」

老街坊馮女士表示，昨日下午有親友來電告知明泰樓的居民要做檢測，嚇得她手足無措。馮說：「無啦啦成幢要檢，嚇得我吖！嚇到我成晚，死囉，夜麻麻，搵啲嘢食飽先。安泰邨11幢樓，點解揀中呢幢㗎？」以為通宵封樓，馮女士坐立不安，後後她落樓查問才真相大白。「漏夜9點幾，落嚟管理處問，原來今日晏晝下午2點先開始，咁先安心，分分鐘爆血管呀！」

她表示日間時間做檢測沒有問題，反而替被突擊封樓大廈的居民擔心。「人哋三更半夜好慘，成晚唔使瞓等你檢測，唔好妨礙人呀嘛最緊要。」

2021年2月8日納入強制檢測公告的大廈名單

1. 元朗公園南路1號翠韻華庭第2座

2. 觀塘安泰邨明泰樓

3. 大埔太和邨愛和樓

4. 東涌逸東邨平逸樓

5. 青衣長康邨康祥樓

6. 大埔寶馬山第3座

7. 元朗丹桂村路偉景園第1座

8. 元朗灰沙圍152,153&154號屏唐花園

9. 九龍城鴻運街1,3號及鵬程街2,4號

10. 屯門景新徑2號景新臺2座

11. 油尖旺新填地街157-159號

12. 北角英皇道995號寶利大廈

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！