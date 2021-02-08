東鐵綫新訊號系統及新九卡列車前日（6日）首日投入服務，今日首日上班日，早上約11時40分，一列東鐵綫往上水方向的列車(9卡列車)，在旺角東站前往九龍塘站期間，出現運作不暢順的情況。車務控制中心安排列車到達九龍塘站後，請乘客下車轉乘下班車繼續行程，列車需要以慢速駛離。直至約12時15分，列車去到沙田站駛離主行車綫後，東鐵綫服務陸續回復正常。

據初步了解，懷疑車上有機件故障，車務控制中心稍後會安排返廠進行詳細檢查，了解運作不暢順的原因。處理事件期間，車務控制中心作出車務調動及調整服務如下：

a. 紅磡來回火炭站，維持15分鐘一班車

b. 火炭來回上水站，維持正常班次(約7分鐘一班車 )

東鐵綫來往紅磡至上水的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

車站方面有作出廣播及加派人協助乘客，公司亦有透過手機應用程式MTR Mobile及傳媒通知乘客最新車務狀況。

東鐵綫新訊號系統及新九卡列車本月6日首日投入服務，多班列車延誤，記者當日中午在九龍塘站發現，每班列車均有車長廣播告知列車服務將會稍為延遲，有列車埋站五分鐘仍未開出。九卡車的擠擁情況亦明顯比12卡車嚴重，多個車廂均企滿人，人群貼近車門。港鐵當時指新訊號系統投入初期，難免需要磨合，會密切監察新系統運作及列車服務情況，適時進行修復工作。

翻查資料，東鐵綫將由紅磡伸延過海至香港島，為配合港島區新鐵路路段的空間限制下的營運需要，現時東鐵綫的12卡列車將會逐步更換為九卡列車，加上現有的12卡列車已使用多年，需要更換，而東鐵綫要過海最後亦要使用九卡列車及轉用新訊號系統；若不開始更換列車的過程，東鐵綫過海段將無法通車。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！