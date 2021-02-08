沙田區區議員丘文俊議辦的「治鼠貓店長」寶寶，昨日下午在乙明邨明信樓地下7-11便利店對開，懷疑遭一男一女虐打被街坊發現，丘文俊已報警，並呼籲目擊者提供資料。幸「寶寶」無明顯傷痕，休息觀察一晚後，目前情況良好 。《蘋果》正向警方查詢事件。

丘文俊在facebook發帖指獲街坊通知，昨日下午2時至2時半，在乙明邨明信樓地下7-11對開，一男一女涉嫌虐打其飼養的貓「寶寶」。事後兩人更到其議辦投訴「寶寶」攻擊他們隻狗，聲言向愛協投訴捉貓。

當丘文俊事後得知兩人疑虐打「寶寶」後報警，警員到場調查，明信樓保安表示，事發時聽到一男一女在7-11對開爭吵，有途經的街坊質問該名赤膊男子為何打貓，反被對方「兇」。

丘文俊呼籲如有目擊者知道「寶寶」被打經過，可與他聯絡。「寶寶」經初步檢查，並無明顯傷痕。丘文俊表示，昨午2時許一男一女到其議辦向他投訴，「寶寶」抓傷他們隻狗，當時丘並不知道「寶寶」曾被打，事後獲街坊通知事件，於是報警處理。

「四蹄踏雪」的「寶寶」於2018年坐鎮丘文俊的乙明邨明耀樓辦事處，出世10日由丘文俊收養，牠最高紀錄一日捉4隻老鼠，更經常把遊獵得來的老鼠帶回給主人「獻寶」。丘文俊曾指，「寶寶」一年內至少獵殺20隻老鼠，其捕鼠能力備受肯定，成為街坊口中的「殺神寶寶」。

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