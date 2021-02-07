大埔新娘潭路彎多路窄且高低不平，既是本港飛車勝地，亦是交通黑點。過去20年曾發生多宗嚴重車禍，有23名市民喪生，去年底更有私家車司機及單車友，分別在21小時內撼燈柱自炒身亡。新娘潭路部份路段素有「死亡S彎」之稱，有資深車友認為新娘潭路大彎較多，反而車速高，加上燈柱相距甚密，容易造成致命交通意外。

新娘潭路南接大美督汀角路，北至鹿頸路，屬於舊式設計，路面狹窄，全長約15公里的路段一律限速50公里。此路段一直深受車手歡迎，每逢周六日，發記附近的空地便猶如名車展，各路車手在此相聚交流心得。賽道一般由鹿頸路段的發記士多大直路作起點，直駛至近大美督。

「其實我唔係好enjoy呢條路」，在電單車界赫赫有名、擁有逾80架電單車的Henry，笑言最愛「玩彎」，熱愛向難度挑戰。他指新娘潭路「唔係好難揸」，不算彎多且多是大彎，危險度卻是第一位，「唔係個彎道路危險，係人為」。他解釋大彎容易車速高，甚至比另一飛車勝地「大山」大帽山更高速，「一有問題撞擊力大，咁個人咪傷」。Henry補充道：「因為佢（新娘潭路）一係唔出意外，一出意外佢夠速度，唔理你私家車電單車，撞嗰個都係重啲。」

駕駛經驗逾40年，Henry指自己也試過僅差半秒，便被突然出現的牛隻撞倒，「啲車友唔成日嚟，唔習慣，未親歷過啲動物同牛」，又稱「我覺得揸呢段路，我哋頂晒籠用60%至70%個速度」。

「我鍾意入嚟新娘潭嘅原因，就係風景靚，同埋有士多可以同車友茶聚」，有43年駕車經驗的孫先健則認為大直路易出事，「有啲路真係幾直，畀你飆到車，你會大意咗」。孫指新娘潭路有波幅，「上斜時睇唔到頭頂，你判斷錯咗，去到最盡先抽出，嚟唔切抽入」，遂易生意外。

根據記者統計，以往的交通意外多集中在新娘潭瀑布至大美督抽水站路段發生，而新娘潭路僅得2個偵測車速攝影機，分別在鹿頸雞谷樹下村對出及新娘潭瀑布附近，而且只偵測一條行車線。換言之容易發生交通意外的路段，反而全程「冇王管」。

現場所見，新娘潭路不時留有緊急煞車而留下的胎痕，路邊防撞欄亦多處出現變形毀爛，沿路的爐灶、香具、神主牌，更成為危險標記，路邊部份街燈亦有維修或重新更換痕迹。去年底21小時內發生的兩宗奪命意外，兩名死者均是撼燈柱而亡，《蘋果》翻查地政署地圖，發現新娘潭路彎位燈柱位距離頗密，其中一個近涌背段的連續S彎，短短850米內便有43支燈柱，部份燈柱相距只有20多米。

路政署指新娘潭路共有232支街燈，不同街道的街燈距離不一定相同，而該路段的街燈位相距大約40米的常見設計。由此可見，彎位燈柱的距離較「常見設計」的距離更密。而過去5年，共有8支街燈因交通意外而需進行維修或更換。

有20多年駕駛經驗的陳生，除農曆七月外，每月均會到新娘潭路與車友相聚，他指出現時該路段採用一柱一燈設計，建議可改用一柱兩燈，既可照明，亦能減少燈柱數目。他又認為應該聘請專家改善此交通黑點，「應該計算啲車喺彎位失控時最大機會波out角度，嗰啲位就唔會擺燈柱，留返個生位走盞，即使撞車都無咁傷」。

運輸署回覆指與警務處不時會檢視各路段的交通意外紀錄和車輛超速情況，並因應車道的地理和環境因素，考慮安裝偵察車速攝影機的適當地點和優先次序。路政署則指很多因素可以影響道路安全，歡迎公眾提出對公共照明的改善建議。

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