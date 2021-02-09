還有三天便踏入牛年，送鼠迎牛之際，未料發生疑殘忍虐牛事件！前日(7日)貝澳羅屋濕地，一頭雄性水牛被村民發現全身有割傷的傷勢，性器官被催殘，陰囊被劃破，嚴重受損，且傷勢可疑，大嶼山愛護水牛協會義工報警求助，同時致電漁農自然護理署，惟假日一直未能聯絡上漁護署，為免水牛流血不止，義工惟有即時自行處理傷口，事隔一日才能成功聯絡漁護署，由該接署接走傷牛進行治理。協會認為水牛傷勢不尋常，不似一般受動物襲擊，不排除有人為因素。

大嶼山愛護水牛協會主席何來對《蘋果》表示，本月7日 早上11時，收到貝澳市民報案，一頭雄性水牛（義工稱牠為孤獨精）在棲息地範圍內被發現全身有多處傷痕，其中一邊身體更遍佈類似刀傷的傷勢，部份切口整齊，性器官被催殘，陰囊被劃破，睾丸外露，嚴重受傷。

她說受傷的大水牛為雄性，約12至14歲，棲息於羅屋和貝澳沙灘一帶邊沿濕地，個性特別害羞，喜歡獨來獨往，因此被義工稱為「孤獨精」。

她指現場原是寧靜的貝澳羅屋濕地邊沿，平時村民也少前往，「嗰度好隔涉，冇乜人去，但當日湧現大批佔用農地嘅非法露營人士。」義工見「孤獨精」傷勢嚴重，報警求助，同時致電漁護署，可能因假期，加上疫情管制公務員上班日子，連一向假日候命的urgent team（緊急隊伍）亦無人接聽，義工決定自行處理傷口，並將「孤獨精」暫時安放欄內，可惜翌日（8日）「孤獨精」因被狗嚇倒，衝出圍欄落了海灘，幸而警員接報趕至，加上最終在8時許成功聯絡上漁護署牛隊，牛隊於11時許到場，將「孤獨精」帶回農場進行醫治和切除睾丸手術。

何來從「孤獨精」的傷勢估計，其傷口高度不似一般動物造成，「狗咬都只能去到肚腩同腳位，冇乜動物可以撲到咁高，能去到膊頭位，屁股位，唔相信係狗嘅高度。而且傷痕好長，狗抓鋒利嘅程度不足以割損牛皮，我哋亦曾見過狗咬傷勢，所以唔似狗咬，雖然唔排除畀鐵絲網割傷，但集中一邊的傷痕，比較少見。」

對於會否是露營人士所為，何來坦言「不知道」，但她承認露營人士不慣見龐大的野生動物，難免會被嚇倒。「好多人唔習慣露營期間見到龐然大物，都會好驚，我哋義工隊巡查，有七成機會見到有人打牛，用硬物掟牛，用棍打牛，用水噴牛，呢啲行為好普遍，十個有七個都咁做，所以唔排除今次傷牛有可疑因素。」她指義工隊巡查工作主要是勸喻群眾見到動物勿害怕，以及如何自處。

何來指日後義工隊會加強巡查，並會加強勸喻農地地主開放農地予露營人士要正式領牌，兼顧公眾安全。何來補充，40年前耕牛被棄耕，牛群便有自己的棲息地，牠們不會周圍走，只是多了人搬到牠們的棲息地，令牛群成為「社區物種」，現時在大嶼山棲息的水牛大約有80至90隻、黃牛則有160隻，至於梅窩則有15隻水牛、25隻黃牛。

對於牛隻被虐待事件，何來指自從政府由前年開始在大嶼山聘用了4名牧牛人後，加上村民自發組織巡查，數目確實較前減少。

警方回覆查詢時表示，本月7日下午1時15分，以及8日早上8時56分，分別接獲姓鄭及姓何女子報案，指在大嶼山貝澳沙灘發現一頭受傷牛，牛的面及下身受傷，警方經調查後，懷疑肇事牛隻是與其他牛隻打架時受傷，初步沒有可疑，案件列受傷動物發現。

《蘋果》已向漁護署就「孤獨精」現時的情況作出查詢，正等候回覆。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！