2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷疑不滿寵物貓隨處便溺，將貓隻放入滾筒式洗衣機內懲罰，並拍片放上社交網，引來輿論嘩然。警方已就案件拘捕一名女子，涉嫌殘酷對待動物，據了解被捕女子正是黃綺婷。警方將在稍後凌晨0時45分於元朗警署見記者交代案情。

網上片段所見，一隻貓貓瑟縮在洗衣機內，涉案女子留言，稱「惡搞肥妹系列，果（嗰）日佢（屎屎emoji）喺我個箱」，跟着畫面見到她閂蓋兼開機，貓貓在洗衣機滾筒內被轉動，嚇到貓貓跳起想逃走，然而涉案女子卻置之不理，直至約14秒後才停機，待打開洗衣機蓋後，貓貓立刻跳出逃生，片段流傳後引起公憤。根據《防止殘酷對待動物條例》，最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

警方表示，昨日接獲多名市民報案後展開調查，透過翻看網上討論區等資料鎖定一名目標女子，於昨晚約8時40分，持搜查令在天水圍一單位拘捕一名涉案28歲姓黃女子，報稱任職保險經紀，涉嫌殘酷對待動物。

警方又表示，疑犯手上塗上紅色指甲油，與短片中貓主一致，且精神未有異常，並正在律師陪同下選擇緘默，未有交代詳情，現正被扣查。另外警員在單位內發現同款洗衣機、及一隻約5歲大灰色美國短毛貓。貓貓沒有表面傷痕，事後交由愛協帶走檢驗。案件交由元朗專責處理虐待動物案的刑事調查隊第六隊人員跟進。

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