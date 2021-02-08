近年斷捨離概念大為流行，不少家庭趁農曆新年，聘請專業收納師上門大掃除。有上門收納公司創辦人表示，以往12月至3月為收納師旺季，但去年2月受疫情影響令生意「食蛋」，幸下半年因市民多在家工作，令需求急升，挽回全年生意，今年首3月更已「爆booking」；至於負責傳統大掃除的家務助理，農曆新年前主動減價爭客，有家務助理大呻搵食艱難，疫情令僱主叫停鐘點清潔，加上不少失業人士入行以賤價「撈客」，本地鐘點一般收時薪120元，但她「最低見過收（時薪）50、60蚊都有。」

記者：黎敬中 龔蕙芝 徐雲庭

「大掃除一定係我哋嘅peak season嚟嘅。」上門收納公司創辦人Sharon表示，公司自2018年成立以來，每年12月至3月都屬旺季，因不少家庭受傳統習俗影響，「覺得大掃除係一個動力同時間去開始執一間屋」。

她透露，現時上門收納服務收費為首4小時1,500元，其後每小時另加400元。至於今年1月至3月的預約早已爆滿，「幾十個（客人）左右，但有啲客唔係一日可以搞掂……需要兩日，甚至三日先可以完成（收納）成間屋。」

儘管現時生意做不停，但她憶述，去年試過全部上門收納預約都被取消，「2月份嗰時爆（疫情），基本上係可以食蛋㗎。」但隨着疫情持續，不少人因長留家中而預約家居收納服務，有員工更因要在家工作，希望改善家居環境及想在開線上會議時有整齊背景，令預約需求急升。其去年主要利潤集中在下半年，「相比起2019年，其實我哋（全年）revenue完全冇影響過，甚至係多咗。」

過去三年，Sharon為逾200位客人提供上門收納服務。她指非大掃除時段，客人大多僅要求收納衣帽間或廚房；但大掃除前後，「好多客會想做全屋嘅（收納）……想你執晒啲嘢，然後就搵一個家務助理返嚟做清潔。」她建議用「先收納、後清潔」形式大掃除，更認為收納可治療心靈，「開始試吓執吓佢，我相信對於你嘅人生，新一年都會有一個好大嘅幫助。」

至於傳統家務助理，亦如各行各業般深受疫情影響，以往農曆新年前夕，僱主會出高價搶人，今年反由家務助理主動減價爭生意，時薪收費由80至150元不等，差異極大。不少家務助理大呻，市場價因疫情變得混亂，一來僱主擔心疫情叫停鐘點清潔，二來估計不少行外人失業，改以賤價在僱主群撈客，「最低見過收（時薪）50、60蚊都有。」

「上年起伏相當大，3月至7月大家拍烏蠅，僱主寧願自己做。」從事家務助理2年的阿寶説，本地鐘點一般收時薪120元，搶手鐘點甚至可收150元，不過疫情之下，收費下調至110至130元，也無人問津。至去年9月市民抗疫疲勞，加上不少僱主所聘外傭遲遲未能來港，僱主始恢復聘請家務助理，繁忙時可一日接兩個家庭均意，做足8小時。

不過市況亦開始混亂，「好多人失業，走來做家助，亂咁開價搶爛市。」阿寶指不少人在網上群組，以時薪50至65元提供服務，「唔識做嘅人先會收咁平。」僱主張太亦稱曾以時薪約100元聘請家務助理，但清潔結果不如預期，「同我自己抹冇乜分別，唔係特別乾淨。」所以她後來沿用時薪較高的資深家務助理。

家務助理總工會組織幹事梅錫志指，願聘家務助理的僱主多從事醫護、老師等工作，疫情時因擔心感染或停課，均取消鐘點清潔，工會約200名家務助理，超過一半人收入大減一半，「有啲僱主以前用開鐘點，一個禮拜要做兩日嘅，依家成年先上過去兩日。」迫令部份人需轉行當保安、老人院護理及超市收銀等。

梅指為挽救家務助理的收入，今年農曆新年前沒有加價之餘，維持與去年一樣的收費，即時薪130至150元，該會還提供增值服務，特別教授家務助理清洗廚房的U型渠，「就住個疫情，希望呢個服務刺激到僱主再請家務助理。」

家居清潔及收納錦囊

清潔小貼士

窗、玻璃或鏡面：先以洗潔精加水抹一次，再用衣物柔順劑溝稀抹；抹洗時不能打圈，需順方向清潔

不銹鋼潔具或廚具：混和同等份量的牙膏和檸檬汁清潔

抽油煙機油隔、爐頭架、焗爐架：梳打粉加可樂浸一晚，再用清水洗淨

浴屏：梳打粉加水溝稀抹洗，可去除浮水印

磁磚：梳打粉和粗鹽以3：1比例混和，直接在磚面上磨擦清潔，頑固油漬可用刀片刮走

收納小貼士

廚房：

直接丟棄外賣多出的即棄餐具和包裝醬汁

去除食品包裝，雪櫃空間可增30%

煮食鍋和鍋蓋分開擺放，煮食鍋以鍋中鍋方式收納

廁所：

浴盆只擺放經常使用物品，如牙刷、牙膏

以同款的分裝瓶盛載洗頭水和沐浴露

客廳：

按物品特性分類，放置就近使用地方，例如口罩和酒精搓手液獨立放在玄關

直接丟棄過期雜誌，有重要資訊可用手機拍下記錄

房間：

使用「直立式摺衫法」，衣櫃收納空間可增60%

善用真空袋收納衣物，收納羽絨時不可過份抽真空，否則會影響保暖效能

資料來源：綜合家務助理及收納師

家務助理與收納師收費比較

家務助理／收納師

一般：每小時$100／每小時約$350至$400

資深：每小時$120-$150／每４小時$1,500

農曆新年前一周：自行議價（$150起）

工作內容：家居清潔，包括廚、廁、全屋吸塵抹地等／協助執拾，及教導屋主收納技巧

資料來源：綜合家務助理及收納師

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！