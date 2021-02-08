有收納公司創辦人今年農曆新年「爆booking」，但也有入行近半年的女收納師，於年廿八前無人問津。原本任職政府行政主任（EO）的她，月薪三萬元，但因不滿政府工作時的文件管理混亂，去年毅然祼辭，之後創立上門收納公司，至今近五個月，只接過三名客人生意。她認為，全港現持證書的收納師，「10隻手指都數得曬」，看好行業前景，更重要是能從助人整理家居過程中，獲得滿足感。

記者：黎敬中

港大教育系畢業、現年32歲的Clio，本來在政府任職行政主任（EO），是別人眼中的「鐵飯碗」。她曾在民航處、民政事務處和選舉事務處工作，發現政府的文件擺放混亂，「花好多時間，先至搵到我需要嗰個（文件）。」

6年前，她初次得知「極簡主義」，當EO時面對既複雜且混亂的文件時，體內的收納師潛質已開始展露，因她往往會「手痕」，心想：「畀我排嘅話，會點樣排得好啲呢？」去年中，她得知有收納師一職後，隨即考取相關證書，同年9月上旬，更毅然辭去政府工，同月創立上門收納公司，做個全職收納師。

現時「One Man Band」營運公司的她，每小時服務收費為350元，坦言任職收納師後，每周收到約三個查詢，目前只曾為三位客人提供服務，即近5個月來只賺到7,000元，但她並不介意，因每當為客人完成收納後，「嗰個成就感係好大嘅。」

收入銳減後，其生活亦沒太大改變，因她一向是中低度消費，應買則買，現仍有積蓄，經濟沒有問題，家人亦從沒怨言，她更笑言多了時間自學進修。而且她看好收納師的前景，因全港有證書的收納師，「10隻手指都數得曬」，「既然我對收納整理呢個專長係有信心，又鐘意做嘅，點解唔將呢一樣發展成為一個事業呢？」

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