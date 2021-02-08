一雙曾經設計珠寶的纖纖玉手，因為一場家庭巨變，被迫放下畫筆，從此拿起各式各樣的清潔用品，抹抹擦擦，一抹十八年。58歲的家務助理蘭姨，在女人四十時，前夫欠債走佬，獨剩她一人湊大三名兒子，由珠寶業轉投清潔業，一對巧手經年慮月，捱到手指關節不能伸直、滿佈瘡疤，卻儲下許多大掃除的訣竅，「清到好難嘅污迹，呢種快樂係買唔到。」工作滿足感油然而生，即使家庭重擔近年慢慢卸下，但蘭姨越做越忙，一邊培育年青人入行，一邊義助長者、長期病患家庭執屋清潔，「做到呢個社會唔需要我囉。」

記者：龔蕙芝 林熊

從網上聯絡多位家務助理，只有蘭姨爽快答應受訪，凌晨12時半第一次通電話，「我依家先收工呀，依家唔傾，我聽日又好忙喇。」剛工作14小時的她仍精神抖擻。疫情下不少家務助理大呻工作大減，今年在農曆新年前夕也不敢加人工，僅收時薪130至150元，蘭姨有點不好意思回應：「我平時收（時薪）160，200都有人畀。」沒有一點囂張，反而是忙到不敢再收新客。

應接不暇，因為5年前開始，蘭姨固定每周兩天會為長者、長期病患者不論時數、以每次100元超低價做清潔，「即係唔好講義工囉，佢覺得有能力畀錢呢，老人家都開心㗎。」有時見到長者家中物資有缺，蘭姨就四處張羅免費電器、自資購買儲糧上門，上月底出錢出力由沙田親自搬一部雪櫃和洗衣機，送到秀茂坪獨居長者劉伯的家，10點出發，做到晚上10時才回家，不收分文。

跟她一起義助劉伯的青年叫阿樂，一直從事油漆工，去年疫情開工不足，收入大減，在網上結識蘭姨，跟她學做裝修清潔，由蘭姨接單後，再分派工作，一般新人入行日薪只有700元，蘭姨會給年青人800至1,000元，還要包餐，「我想啲手足有飯開，自己賺少啲冇所謂。」

現時蘭姨的裝修消潔團隊，帶着7個年輕人工作，「以前係會請姨姨，但舊年開始想畀後生學下手藝。」裝修清潔相比家務助理需要較多技巧，包括清潔裝修廢料，蘭姨都傾囊相授，阿樂和蘭姨相處僅4個多月，卻像感情深厚的師徒，經常提醒蘭姨別太勞碌，「佢好好心，成日做埋人哋嗰份。」曾有客人無理要求蘭姨安裝傢俬，她也會照做，蘭姨辯護：「即係唔好計較囉，做嘢係要咁。」

「有時做過鐘，唔會下下計住OT錢。」收4小時錢，做足5小時，連走幾個家庭，日做14小時是平常事。蘭姨每月開工26日，休假的4天是「湊孫日」，是每周辛勞工作後的甜點，「最開心就係呢日。」嘴邊常提起三個孝順的兒子，看來就像生活美滿的幸福嫲嫲，不過今天能享兒孫之樂，是蘭姨過去18年艱辛換來。

2003年沙士，令她深刻的不單是疫症，還有一段破碎婚姻，丈夫生意失敗，欠下巨款一聲不響離去，二人聯名登記的物業、車位均被銀行沒收，私家車被前夫賣掉，保險箱的首飾都被他拿光，「一晚之間一毫子都冇晒。」蘭姨當時只剩下三個兒子，年紀最小的僅7歲。

前夫留下大筆債務，令蘭姨不能留在珠寶業，「呢行好講聲譽」。最窮困時，她清楚記得銀行戶口只有57個半，「個袋從來未試過有四位數㗎。」需靠姊姊接儕。

蘭姨做裝修朋友知道境況，即介紹她入行，日收300元執泥頭、做清潔，因為現金即日出糧，蘭姨為了養兒，決定在40歲從頭學起，一邊做裝修清潔、一邊上再培訓課程取得家務助理證書，「我同自己講，我係唔會失敗嘅。」

直至某天在中環正推着垃圾車去倒泥頭，遇上昔日的珠寶業行家，慰問她：「做乜依家咁折墮？」她當晚回家偷偷抽泣，當時10歲的次子摟着她說：「媽咪，你唔係偷、唔係搶，只不過係用你對手嚟養我哋，唔需要喊。」她哭得更厲害，但同時獲得安慰。蘭姨再訴說往事，一面讓記者看她的手，一面說着手很醜，「佢（兒子）成日都捉住我隻手話，『媽咪有世界上最靚嘅手』」蘭姨甜笑地說。

前塵早抹去，蘭姨不論工作或放假，都沒有了穿戴珠寶首飾的習慣，反而會因發現好用的清潔工具、方法而開心，「有啲好難清嘅污迹，如果挑戰成功呢，嗰啲快樂係買唔到嘅。」

視清潔為快樂來源，說來很誇張，但蘭姨示範清潔一個萬年「鑊撈」，展示由黑洗到可以照鏡的程度，她看到記者目瞪口呆時，滿足得笑不攏嘴。「唔好睇低任何一個行業，就算係掃地，用心都可以有佢嘅專業。」捱到今天，兒子已大學畢業，蘭姨仍不言休，自豪還可用雙手為自己、為兒子、為社會貢獻，「咁多年我做到好媽媽、好嫲嫲，做工嘅時候僱主好好，會讚賞我，我覺得係成功呀。」

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