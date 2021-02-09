紅磡必嘉街長樂大廈前晚(7日)被列為受限區域，禁足強檢，相距約500米外的紅磡街巿，地下一個傷殘人士廁所，懷疑污水渠淤塞令屎水倒灌，最近在不足一個月內已三次有屎水湧出行人路，有區議員指，公廁多人使用，且上月底有街巿檔販確診，街坊均擔心有播毒風險。

九龍區區議員任國棟表示，早上9時許得知紅磡街巿地下一個傷殘人士洗手間，有污水湧出對開馬頭圍道及差館里，已即時聯絡食環署，署方短訊回覆會安排承辦商到場清理，惟至下午1時仍未有人到場。

任國棟稱，街巿內不同樓層另有公廁，相信連接殘廁共用一條污水渠，疑因渠管淤塞造成倒灌，在殘廁內的沙井湧出路面。他指，問題已不止一次發生，最近分別於上月12日及17日亦曾出現同樣情況，淤塞情況十分頻密，曾見工人挖出口罩等垃圾。他在區議會會議上曾要求政府徹底改善上述問題，但有關部門只採取治標不治本方式，「通咗就算」。

任續指，街巿公廁有不少人使用，且馬頭圍道屬街坊通往街巿必經之路，形容疫情期間出現屎水湧出路面情況，極不理想，「唔知使用者有冇帶菌」，由於街巿內有檔販於上月底確診，街坊亦非常擔心。

《蘋果》下午近2時到場視察，殘廁張貼「暫停使用 等候維修」告示，有清潔工人正在清理積水，大部份途經街坊均沒有留意殘廁有污水湧出的情況，街坊顧女士得知事件後，坦言擔心污水有播毒風險。街巿檔主廖太謂，早上7、8時已發現此情況，「梗係擔心啦，政府做得唔好，爆咗梗係要搵人嚟整」。

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